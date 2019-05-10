Как вылечить бессонницу без лекарств

Бессонница или инсомния – это расстройства, связанные с трудностями засыпания или поддержания сна, или плохое качество сна.

Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии. Преимуществом этого метода является отсутствие каких-либо негативных побочных эффектов, не специфичность (возможно применение при любой форме инсомнии) и большая продолжительность положительного эффекта после окончания лечения по сравнению с другими методами лечения, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Почему ребенок плохо спит ночью

Когнитивные методики включают в себя разъяснение пациенту основ физиологии сна, гигиены сна, с целью скорректировать искаженные или завышенные ожидания относительно продолжительности или качества своего сна.

Лечение бессонницы без лекарств эффективно

Наиболее известными формами поведенческой терапии инсомнии являются:

1. Релаксационные тренинги (аутотренинг обучение дыханию животом), терапия контроля стимуляции (ложиться спать, только когда ощущается сонливость, если в течение 20 минут пребывания в постели вечером или ночью пациент не заснул – вставать, заниматься чем-то нейтральным, когда появляется сонливость возвращаться в постель).

2. Терапия ограничением сна (ограничить время пребывания в постели тем временем, в течение которого, по мнению больного, он спит. Затем, если субъективно он начинает чувствовать, что не менее 85% этого времени он действительно проводит во сне, дать ему возможность увеличивать время пребывания в постели на 10 минут каждые 3 дня)

3. Терапия ярким светом. Пациенты, которые спят достаточно долго, но в неадекватное время дня или ночи, корректируют ритм сна и бодрствования влиянием яркого света.

4. Соблюдение гигиены сна. Основными рекомендациями в рамках поддержки правильной гигиены сна являются: обеспечение комфортного сна; снижение уровня физической и умственной активности перед сном; исключение приема стимулирующих веществ и пищевых продуктов; установка и соблюдение регулярного распорядка подъема и засыпания (режим сна) использование постели только для сна.

Если применение не лекарственных методов не помогает (в течение нескольких месяцев), к лечению инсомнии добавляют седативные и снотворные средства.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.