Как вылечить бессонницу без лекарств
Бессонница или инсомния – это расстройства, связанные с трудностями засыпания или поддержания сна, или плохое качество сна.
Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии. Преимуществом этого метода является отсутствие каких-либо негативных побочных эффектов, не специфичность (возможно применение при любой форме инсомнии) и большая продолжительность положительного эффекта после окончания лечения по сравнению с другими методами лечения, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.
Читайте также: Почему ребенок плохо спит ночью
Когнитивные методики включают в себя разъяснение пациенту основ физиологии сна, гигиены сна, с целью скорректировать искаженные или завышенные ожидания относительно продолжительности или качества своего сна.
Лечение бессонницы без лекарств эффективно
Наиболее известными формами поведенческой терапии инсомнии являются:
1. Релаксационные тренинги (аутотренинг обучение дыханию животом), терапия контроля стимуляции (ложиться спать, только когда ощущается сонливость, если в течение 20 минут пребывания в постели вечером или ночью пациент не заснул – вставать, заниматься чем-то нейтральным, когда появляется сонливость возвращаться в постель).
2. Терапия ограничением сна (ограничить время пребывания в постели тем временем, в течение которого, по мнению больного, он спит. Затем, если субъективно он начинает чувствовать, что не менее 85% этого времени он действительно проводит во сне, дать ему возможность увеличивать время пребывания в постели на 10 минут каждые 3 дня)
3. Терапия ярким светом. Пациенты, которые спят достаточно долго, но в неадекватное время дня или ночи, корректируют ритм сна и бодрствования влиянием яркого света.
4. Соблюдение гигиены сна. Основными рекомендациями в рамках поддержки правильной гигиены сна являются: обеспечение комфортного сна; снижение уровня физической и умственной активности перед сном; исключение приема стимулирующих веществ и пищевых продуктов; установка и соблюдение регулярного распорядка подъема и засыпания (режим сна) использование постели только для сна.
Если применение не лекарственных методов не помогает (в течение нескольких месяцев), к лечению инсомнии добавляют седативные и снотворные средства.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.