Как вылечить заболевания спины без лекарств
Позвоночник человека способен вынести огромную нагрузку. Однако, согласно статистике, 80% населения страдает именно от боли в спине. К сожалению, многие люди долгое время не обращают внимание на дискомфорт в позвоночнике и откладывают визит к врачу, значительно усложняя ситуацию.
Разобраться в том, на какие симптомы следует обратить внимание и какие основные методы профилактики и лечения позвоночника существуют, Здоровью 24 помогли физиотерапевты сети центров "Амбулатория спины".
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Дискомфорт в области шейного, грудного, поясничного отделов может быть спровоцирован различными заболеваниями, травмами и неправильными нагрузками на позвоночник. Часто на боль в позвоночнике жалуются люди с избыточным весом, а также спортсмены, которые испытывают большие физические нагрузки и поднимают тяжести.
Боль в спине мешает жить полноценной жизнью // pixabay.com
Самые распространенные заболевания позвоночника
Причиной боли в спине могут быть серьезные заболевания позвоночника, которые важно вовремя диагностировать и назначить соответствующий курс лечения. В таком случае откладывать визит к врачу не рекомендуется.
В зависимости от типа боли можно выделить следующие заболевания позвоночника:
Остеохондроз – симптомы похожи на боль в сердце. Дискомфорт в спине появляется при физических нагрузках, кашле, чихании. Своевременная диагностика поможет определить диагноз;
Межпозвонковая грыжа – боль в спине появляется при наклонах, поворотах туловища, ходьбе. Иногда сопровождается онемением конечностей и болью в ногах;
Радикулит – наблюдаются болезненные ощущения при ходьбе, ощущение жжения и зуда, онемение конечностей, дискомфорт в области бедер;
Воспаление седалищного нерва – дискомфорт в пояснице, пояснице и ягодицах;
Миозит – боль в спине возникает после сильного перенапряжения или переохлаждения.
Как избавится от боли в спине без лекарств
Снизить уровень боли в спине можно с помощью массажа. Этот метод не имеет терапевтического эффекта, однако, способен в определенной степени избавить спину от дискомфорта благодаря расслабляющему эффекту.
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Массаж лечит заболевания спины // pixabay.com
Предотвратить боли в спине поможет регулярное выполнение специального комплекса упражнений, который укрепляет мышечный корсет и улучшает кровоснабжение:
- Ходьба на обеих руках и ногах – эффективное упражнение для снятия острой боли в спине. Широкие шаги направляют кровоток от поясницы к мышцам рук и ног. Последние выполняют дренажную функцию и устраняют внутреннее воспаление мышц позвоночника;
- Упражнения на пресс, лежа на спине – мышцы позвоночника бережно растягиваются (в области поясничного отдела), уменьшается отек и болезненные ощущения в области спины;
- "Полумостик" – при выполнении могут возникать болевые ощущения, но не волнуйтесь, упражнение безвредно и не имеет противопоказаний;
- Упражнения на растяжку стоя – растягиваются мышцы тела, снимается напряжение с конечного и поясничного отдела.
Профилактор Евминова для здоровья позвоночника
Доска Евминова представляет собой тренажер для лечения и предупреждения проблем позвоночника. Простая конструкция для выполнения упражнений показана как взрослым, так и детям. Однако, перед ее использованием необходима консультация врача.
Специальный комплекс упражнений, выполняемый на доске Евминова, избавляет от болезненного ощущения в области спины, восстанавливает стабильность связок, укрепляет мышцы и повышает выносливость.
Вытяжка на тренажере "Кипарис"
Тренажер "Кипарис" – это специальный запатентованный комплекс для лечения спины и суставов. Этот тренажер восстанавливает функции опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей.
Лечение спины на тренажере "Кипарис"
Тренажер "Кипарис" помогает без хирургического вмешательства вылечить:
- Сколиоз и остеохондроз;
- Радикулит и невралгию;
- Остеохондроз;
- Ограничение седалищного нерва
- Онемение в конечностях;
- Болезнь Бехтерева.
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Под наблюдением физиотерапевта пациент проходит три этапа лечения:
1. Этап расслабления – на ложементе "Кипарис" происходит вытягивание спины. Главная задача пациента – расслабиться, снять напряжение с мышц, нормализовать дыхание и подготовиться к следующему этапу лечения;
2. Этап коррекции – тренажер "Кипарис" имеет форму дуги, благодаря чему происходит коррекция позвонков спины, снижается давление на межпозвоночные диски, кроме этого налаживаются обменные процессы в организме
3. Закрепительный этап – закрепляет результат, полученный при выполнении первых двух этапов и формирует красивый мышечный корсет.
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