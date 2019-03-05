Как вылечить заболевания спины без лекарств

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Лечение позвоночника без лекарств
Лечение позвоночника без лекарств / Здоров'я 24

Позвоночник человека способен вынести огромную нагрузку. Однако, согласно статистике, 80% населения страдает именно от боли в спине. К сожалению, многие люди долгое время не обращают внимание на дискомфорт в позвоночнике и откладывают визит к врачу, значительно усложняя ситуацию.

Разобраться в том, на какие симптомы следует обратить внимание и какие основные методы профилактики и лечения позвоночника существуют, Здоровью 24 помогли физиотерапевты сети центров "Амбулатория спины".

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Дискомфорт в области шейного, грудного, поясничного отделов может быть спровоцирован различными заболеваниями, травмами и неправильными нагрузками на позвоночник. Часто на боль в позвоночнике жалуются люди с избыточным весом, а также спортсмены, которые испытывают большие физические нагрузки и поднимают тяжести.

Біль у спині заважає жити повноцінним життям
Боль в спине мешает жить полноценной жизнью // pixabay.com

Самые распространенные заболевания позвоночника

Причиной боли в спине могут быть серьезные заболевания позвоночника, которые важно вовремя диагностировать и назначить соответствующий курс лечения. В таком случае откладывать визит к врачу не рекомендуется.

В зависимости от типа боли можно выделить следующие заболевания позвоночника:

Остеохондроз – симптомы похожи на боль в сердце. Дискомфорт в спине появляется при физических нагрузках, кашле, чихании. Своевременная диагностика поможет определить диагноз;

Межпозвонковая грыжа – боль в спине появляется при наклонах, поворотах туловища, ходьбе. Иногда сопровождается онемением конечностей и болью в ногах;

Радикулит – наблюдаются болезненные ощущения при ходьбе, ощущение жжения и зуда, онемение конечностей, дискомфорт в области бедер;

Воспаление седалищного нерва – дискомфорт в пояснице, пояснице и ягодицах;

Миозит – боль в спине возникает после сильного перенапряжения или переохлаждения.

 
Центр "Амбулатория спины" 
“Болезненные ощущения в спине также могут появляться в результате воздействия различных инфекций, нарушений в работе внутренних органов, раковых опухолей. В зависимости от степени тяжести перечисленные заболевания лечатся медикаментозно, с помощью специальных комплексов и массажей”.

Как избавится от боли в спине без лекарств

Снизить уровень боли в спине можно с помощью массажа. Этот метод не имеет терапевтического эффекта, однако, способен в определенной степени избавить спину от дискомфорта благодаря расслабляющему эффекту.

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Масаж лікує захворювання спини
Массаж лечит заболевания спины // pixabay.com

Предотвратить боли в спине поможет регулярное выполнение специального комплекса упражнений, который укрепляет мышечный корсет и улучшает кровоснабжение:

  1. Ходьба на обеих руках и ногах – эффективное упражнение для снятия острой боли в спине. Широкие шаги направляют кровоток от поясницы к мышцам рук и ног. Последние выполняют дренажную функцию и устраняют внутреннее воспаление мышц позвоночника;
  2. Упражнения на пресс, лежа на спине – мышцы позвоночника бережно растягиваются (в области поясничного отдела), уменьшается отек и болезненные ощущения в области спины;
  3. "Полумостик" – при выполнении могут возникать болевые ощущения, но не волнуйтесь, упражнение безвредно и не имеет противопоказаний;
  4. Упражнения на растяжку стоя – растягиваются мышцы тела, снимается напряжение с конечного и поясничного отдела.

Профилактор Евминова для здоровья позвоночника

Доска Евминова представляет собой тренажер для лечения и предупреждения проблем позвоночника. Простая конструкция для выполнения упражнений показана как взрослым, так и детям. Однако, перед ее использованием необходима консультация врача.

Специальный комплекс упражнений, выполняемый на доске Евминова, избавляет от болезненного ощущения в области спины, восстанавливает стабильность связок, укрепляет мышцы и повышает выносливость.

Вытяжка на тренажере "Кипарис"

Тренажер "Кипарис" – это специальный запатентованный комплекс для лечения спины и суставов. Этот тренажер восстанавливает функции опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей.

Лікування спини на тренажері
Лечение спины на тренажере "Кипарис"

Тренажер "Кипарис" помогает без хирургического вмешательства вылечить:

- Сколиоз и остеохондроз;
- Радикулит и невралгию;
- Остеохондроз;
- Ограничение седалищного нерва
- Онемение в конечностях;
- Болезнь Бехтерева.

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Под наблюдением физиотерапевта пациент проходит три этапа лечения:

1. Этап расслабления – на ложементе "Кипарис" происходит вытягивание спины. Главная задача пациента – расслабиться, снять напряжение с мышц, нормализовать дыхание и подготовиться к следующему этапу лечения;
2. Этап коррекции – тренажер "Кипарис" имеет форму дуги, благодаря чему происходит коррекция позвонков спины, снижается давление на межпозвоночные диски, кроме этого налаживаются обменные процессы в организме
3. Закрепительный этап – закрепляет результат, полученный при выполнении первых двух этапов и формирует красивый мышечный корсет.

 
Центр "Амбулатория спины"
“Здоровье проще сохранить, чем восстановить. К сожалению, часто понимание этих слов приходит к нам с опозданием. Но даже если проблемы со спиной уже дают о себе знать, это не повод отчаиваться. Важно трезво оценить проблему и выбрать правильный способ ее решения. При разумном подходе существующие методики лечения смогут смягчить боль и вернуть позвоночнику здоровье”.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Публикации Статьи Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение
Источник: Здоров'я 24
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