Как живет закрытый город Ухань, в котором вспыхнул смертельный коронавирус

Китайские власти закрыли город Ухань, площадь которого в 10 раз больше Киева – 8494 км², из-за вспышки смертельной пневмонии. Как живут люди, которые оказались закрытыми в одном из самых опасных городов с зафиксированными смертельными случаями от коронавируса – читайте дальше.

Подробности жизни населения Уханя рассказал россиянин Денис Гунгера, который находится в закрытом городе, изданию "360".

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По состоянию на 24 января в китайском городе не работает общественный транспорт, приостановлено авиационное и железнодорожное сообщение. За все купленные билеты компании готовы вернуть средства, однако, когда движение будет восстановлено – неизвестно.

По словам россиянина, такси не всегда могут отвезти человека: водители отказываются от заказов с конечным пунктом в больницах, или рядом с медицинскими учреждениями.



Жители города Ухань, откуда распространился по миру смертельный вид коронавируса / Getty Images

Жители Уханя скупают все продукты и находятся большую часть времени дома, ведь риск заразиться новым видом коронавируса достаточно высок.

"Люди не понимают, куда им идти, все сидят по домам, город, мягко говоря, вымер. Людей на улицах практически нет, все боятся контактировать друг с другом", – говорится в источнике.



Жители города Ухань, откуда распространился по миру смертельный вид коронавируса / Getty Images

Однако, как видим на снимках и видео, еда быстро заканчивается в магазинах, а в очередях возникают стычки и драки из-за паники.

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6 — Aurora Intel (@AuroraIntel) 23 января 2020 г.



Жители города Ухань, откуда распространился по миру смертельный вид коронавируса / Getty Images

Россиянин добавляет, что в городе, где вспыхнул коронавирус, нет официальной информации, как себя защитить, только приходят сообщения на телефон с советами не выходить из дома и избегать контактов с людьми.



Город Ухань / Getty Images

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