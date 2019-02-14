Какая приятная процедура может заменить занятия в зале

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Горячая ванна может заменить занятия в зале
Горячая ванна может заменить занятия в зале / unsplash.com

Горячая ванна – это не только приятная процедура, которая расслабляет и снижает уровень стресса, она имеет эффект физических упражнений. Исследователи обнаружили, что именно высокая температура способствует укреплению мышц, повышению общего тонуса, а также нормализации уровня сахара в крови.

В исследовании приняли участие мужчины с избыточным весом и ограниченными возможностями, пишет Journal of Applied Physiology.

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Сначала они 15 минут находились в комнате, температура воздуха в которой достигала 27°C. После этого времени часть мужчин погрузилась в воду с температурой 39°C по шею.

Учасники занурювалися у воду з температурою 39°C по шию
Участники погружались в воду с температурой 39°C по шею

Эксперты обнаружили, что горячая ванна поспособствовала увеличению концентрации в крови интерлейкина-6, цитокина, которые имеют противовоспалительные свойства.

Исследователи отметили, что эта процедура также повышает выработку оксида азота – соединения, которое помогает расслабить сосудистые стенки и снижать артериальное давление.

Нескольконедельный эксперимент показал, что у людей стабильно снижались показатели уровня глюкозы натощак и инсулина. Также ученые зафиксировали уменьшение признаков хронического воспаления. По словам экспертов, этот эффект сопоставим с эффектом от физических упражнений.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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