Какая приятная процедура может заменить занятия в зале

Горячая ванна – это не только приятная процедура, которая расслабляет и снижает уровень стресса, она имеет эффект физических упражнений. Исследователи обнаружили, что именно высокая температура способствует укреплению мышц, повышению общего тонуса, а также нормализации уровня сахара в крови.

В исследовании приняли участие мужчины с избыточным весом и ограниченными возможностями, пишет Journal of Applied Physiology.

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Сначала они 15 минут находились в комнате, температура воздуха в которой достигала 27°C. После этого времени часть мужчин погрузилась в воду с температурой 39°C по шею.



Участники погружались в воду с температурой 39°C по шею

Эксперты обнаружили, что горячая ванна поспособствовала увеличению концентрации в крови интерлейкина-6, цитокина, которые имеют противовоспалительные свойства.

Исследователи отметили, что эта процедура также повышает выработку оксида азота – соединения, которое помогает расслабить сосудистые стенки и снижать артериальное давление.

Нескольконедельный эксперимент показал, что у людей стабильно снижались показатели уровня глюкозы натощак и инсулина. Также ученые зафиксировали уменьшение признаков хронического воспаления. По словам экспертов, этот эффект сопоставим с эффектом от физических упражнений.

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