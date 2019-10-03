Какие болезни больше всего угрожают современной молодежи

79 Читати новину українською
Современное поколение
Современное поколение / clicky.co.uk

Ранее ученые определили, что современное поколение самое одинокое из всех, которые жили до этого. А теперь исследователи отмечают, что у миллениалов самое плохое здоровье.

Результаты отчета по оценке здоровья современного поколения подготовили эксперты Ассоциации голубого креста и голубого щита (объединение американских компаний, представляющих услуги страхования здоровья).

Читайте также: Современная молодежь самая одинокая: исследование

 
Разделение поколений:

Бэби-бумеры родились в период между 1946 и 1963 годами.

Миллениалы родились на рубеже тысячелетий, после 1981 года.

К поколению Х относят тех, кто родился с середины 60-х до начала 80-х годов.

34–36-летние миллениалы в 2007 году были на 11% менее здоровыми, чем представители поколения Х такого же возраста в 2014 году.

Показательно, что миллениалы подвержены поведенческим, а не физическим расстройствам.


Миллениалы чаще страдают поведенческими расстройствами

Часто современное поколение сталкивается с глубокими депрессиями и гиперактивностью.

Вместе с тем, специалисты также отмечают, что миллениалы больше вкладывают в свое здоровье и благосостояние. Однако, с возрастом они все равно будут менее здоровыми.

10 заболеваний, которые будут беспокоить современное поколение

  1. Глубокая депрессия.
  2. Алкоголизм.
  3. Повышенное кровяное давление.
  4. Расстройства, спровоцированные употреблением наркотических веществ.
  5. Гиперактивность.
  6. Болезнь Крона и язвенный колит.
  7. Зависимость от табака.
  8. Высокий уровень холестерина.
  9. Сахарный диабет второго типа.
  10. Психотические расстройства.

Авторы исследования отмечают, что шокирует не так перечень заболеваний, как их распространенность среди миллениалов по сравнению с показателями прошлых поколений.

Поскольку проблемы со здоровьем у современного поколения возникают раньше, начать решать их тоже стоит раньше.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Ливерпуль" в триллере одолел "Зальцбург", "Челси" переиграл "Лилль": результаты Лиги чемпионов
сегодня
630
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Психология Здоровая жизнь Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 22718
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 1459
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 6091
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 778
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 475
Новости
Больше новостей
Залиште відгук