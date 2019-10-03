Какие болезни больше всего угрожают современной молодежи

Ранее ученые определили, что современное поколение самое одинокое из всех, которые жили до этого. А теперь исследователи отмечают, что у миллениалов самое плохое здоровье.

Результаты отчета по оценке здоровья современного поколения подготовили эксперты Ассоциации голубого креста и голубого щита (объединение американских компаний, представляющих услуги страхования здоровья).

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Разделение поколений: Бэби-бумеры родились в период между 1946 и 1963 годами. Миллениалы родились на рубеже тысячелетий, после 1981 года. К поколению Х относят тех, кто родился с середины 60-х до начала 80-х годов.

34–36-летние миллениалы в 2007 году были на 11% менее здоровыми, чем представители поколения Х такого же возраста в 2014 году.

Показательно, что миллениалы подвержены поведенческим, а не физическим расстройствам.



Миллениалы чаще страдают поведенческими расстройствами

Часто современное поколение сталкивается с глубокими депрессиями и гиперактивностью.

Вместе с тем, специалисты также отмечают, что миллениалы больше вкладывают в свое здоровье и благосостояние. Однако, с возрастом они все равно будут менее здоровыми.

10 заболеваний, которые будут беспокоить современное поколение

Глубокая депрессия. Алкоголизм. Повышенное кровяное давление. Расстройства, спровоцированные употреблением наркотических веществ. Гиперактивность. Болезнь Крона и язвенный колит. Зависимость от табака. Высокий уровень холестерина. Сахарный диабет второго типа. Психотические расстройства.

Авторы исследования отмечают, что шокирует не так перечень заболеваний, как их распространенность среди миллениалов по сравнению с показателями прошлых поколений.

Поскольку проблемы со здоровьем у современного поколения возникают раньше, начать решать их тоже стоит раньше.