Какие инфекции живут в общественных туалетах и стоит ли их бояться
Бесспорно, наличие общественных туалетов (в парках, на заправках, в ресторанах и магазинах) – это благо цивилизации.
Некоторые люди даже не рискуют туда заходить, поскольку считают, что там очень грязно и много инфекций.
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Уролог Дарья Чернышева приводит такую статистику: около 4 миллионов англичан боятся общественных туалетов. Аналогичные чувства испытывают 7% американцев и канадцев.
Страх общественного туалета, в основном, происходит по двум причинам: там были другие люди и там грязно.
Первая причина называется парурезом и является подвидом фобий.
Относительно второй причины – провели исследования по изучению микрофлоры и ее поведения в общественных туалетах студенческого кампуса в Америке. Оказалось, что на каждом квадратном сантиметре поверхности общественного туалета за час использования может быть более 80 тысяч бактерий (а уж сколько вирусов – вообще не счесть).
Те поверхности, которые люди чаще всего трогают руками (кнопки слива, двери, ручки кранов, сушилки), заселенные кожной флорой (например, золотистым стафилококком). Поверхности унитазов, в основном, покрытые кишечной флорой (Firmicutes и Bacteroidetes).
Кроме того, в женских туалетах на поверхности колонизированы еще и лактобактерии.
Мало вероятно, но можно подхватить ОРВИ, грипп или гепатит А. Но в целом, этот риск можно сравнить с риском заболеть после поездки в метро или посещение детского дня рождения.
Заразиться любой болезнетворной кишечной бактерией тоже можно, но не так вероятно, как нам кажется. Как правило, все бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, анаэробы не выживают в присутствии кислорода. Поэтому на сиденье унитаза они умирают достаточно быстро, а вот в капельке воды могут долго сохранять свою жизнеспособность.
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