Какие маски лучше: сравнительное видео

Во время пандемии смертельно опасной болезни нужно помнить о личной защите и защите близких. Наиболее популярная защита от коронавируса – это маска. 24 канал поможет выбрать лучший вариант для того, чтобы обезопасить себя от заболевания COVID-19.

В условиях пандемии COVID-19 следить за гигиеной крайне важно, в частности носить маску, чтобы не только защитить себя от заражения, но и предотвратить распространение инфекции, в случае, если вы являетесь носителем коронавируса.

Важно Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях

Журналисты 24 канала сделали сравнительную характеристику всех защитных масок:

респиратор с клапаном;

тканевая маска (самодельная);

одноразовая медицинская;

многоразовая;

марлевая повязка.

Смотрите видео, чтобы узнать какая маска лучше защитит

Смертность от коронавируса50% всех летальных случаев приходится именно на группу со сложным течением COVID-19. 15% смертей происходит в группе средней тяжести заболевания. Пациенты с легким или бессимптомным течением COVID-19 – выздоравливают.

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