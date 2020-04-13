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Какие маски лучше: сравнительное видео

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Журналисты 24 канала сравнили маски для защиты от коронавируса / slovo.news

Во время пандемии смертельно опасной болезни нужно помнить о личной защите и защите близких. Наиболее популярная защита от коронавируса – это маска. 24 канал поможет выбрать лучший вариант для того, чтобы обезопасить себя от заболевания COVID-19.

В условиях пандемии COVID-19 следить за гигиеной крайне важно, в частности носить маску, чтобы не только защитить себя от заражения, но и предотвратить распространение инфекции, в случае, если вы являетесь носителем коронавируса.

Важно Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях

Журналисты 24 канала сделали сравнительную характеристику всех защитных масок:

  • респиратор с клапаном;
  • тканевая маска (самодельная);
  • одноразовая медицинская;
  • многоразовая;
  • марлевая повязка.

Смотрите видео, чтобы узнать какая маска лучше защитит

Смертность от коронавируса50% всех летальных случаев приходится именно на группу со сложным течением COVID-19. 15% смертей происходит в группе средней тяжести заболевания. Пациенты с легким или бессимптомным течением COVID-19 – выздоравливают.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анна Запотоцкая, Андрей Костюк
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Гигиена
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