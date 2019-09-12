Какие напитки помогают похудеть

Известно, что некоторые напитки помогают похудению, если правильно включить их в рацион питания. Какие напитки можно потреблять, а каких стоит избегать – читайте дальше.

Ни один напиток не является панацеей для похудения, однако если употреблять их правильно, они могут помочь, сообщает MedicalNewsToday.

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Какие напитки полезны для похудения

Вода

Вода является одним из самых полезных для здоровья напитков: она не содержит калорий, облегчает обмен веществ и способствует детоксикации.

Людям, которые стремятся похудеть, рекомендуют калорийные напитки заменять простой водой, или же увеличить количество ее потребления.

Чай

Зеленый чай может помочь людям похудеть и закрепить результат благодаря двум ключевым ингредиентам: кофеину и соединению под названием эпигаллокатехин-галлат.

Стоит отметить, что исследователи обнаружили связь между регулярным употреблением зеленого и черного чая и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета.

Белковые коктейли

Белковые коктейли не могут заменить полноценные приемы пищи.

Однако вследствие потребления большого количества белка, уменьшается чувство голода, что позволяет дольше оставаться сытым. В результате человек потребляет меньше калорий, что однозначно может помочь в похудении.



Протеиновые коктейли могут уменьшить чувство голода

Напитки, содержащие имбирь

Люди использовали имбирь для улучшения здоровья пищеварения в течение нескольких веков. Известно, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может быть полезным дополнением к горячему чаю или газированной воде.

Одно небольшое исследование показало, что употребление горячего чая с порошком имбиря уменьшает голод, усиливает чувство сытости и побуждает организм сжигать калории.

Однако стоит помнить, что если в имбирный напиток добавить сахар, он все равно будет способствовать набору веса.

Газированная минералка

Газированная или слабогазированная вода может стать хорошей альтернативой сладким газированным напиткам.

Важно то, что она не содержит сахара, однако может уменьшить чувство голода.

Какие напитки не стоит употреблять при похудении

Сладкая газировка – одна бутылочка пол литровой сладкой воды может содержать 10-13 чайных ложек сахара.

– одна бутылочка пол литровой сладкой воды может содержать 10-13 чайных ложек сахара. Фруктовые соки или коктейли – при похудении можно потреблять только 100% соки без сахара. Однако даже в таком случае следует регулировать порции, ведь фруктоза – это также сахар.

– при похудении можно потреблять только 100% соки без сахара. Однако даже в таком случае следует регулировать порции, ведь фруктоза – это также сахар. Энергетики – энергетические напитки также содержат много сахара. Кроме того, они могут содержать в себе дополнительные искусственные подсластители.

– энергетические напитки также содержат много сахара. Кроме того, они могут содержать в себе дополнительные искусственные подсластители. Чай и кофе с сахаром

Алкогольные напитки – калорийны, особенно с добавлением сока, сладкой воды или сиропов. Кроме того, алкоголь мешает пищеварению и сну, что еще больше усложняет процесс похудения.

Стоит помнить, что если ваша цель – похудеть, вы не только должны урегулировать свой рацион, но и увеличить физическую активность.

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