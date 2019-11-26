Какие направления медицины дофинансируют в 2020 году

Руководительница МОЗ 25 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова" рассказала, какие именно услуги государство будет финансировать по повышенному тарифу.

Министр заявила, что в 2020 году между медицинскими учреждениями с помощью контрактов распределят 72 миллиона гривен.

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По повышенному тарифу будут финансировать 4 приоритетных направления:

инсульты; инфаркты; роды; медицинские услуги для новорожденных;

Зоряна Скалецкая добавила, что государство профинансирует еще 6 видов диагностик, а также амбулаторную, стационарную и хирургическую помощь.

Звездная Скалецкая – глава Минздрава "Это большой шаг в реформировании, но с другой стороны – большой вызов для руководителей учреждений".

Отставка Олега Петренко

В этот же день, 25 ноября, председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко по собственному желанию подал в отставку.

По его словам, он имеет другие ценности, чем команда, которая работает сейчас над трансформацией системы здравоохранения.

В эфире программы "Свобода слова" Зоряна Скалецкая поблагодарила Олега Петренко за качество и количество работы, которую он выполнял в НСЗУ.

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