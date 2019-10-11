Какие ошибки мы допускаем после мытья рук

Мытье рук – действительно важная процедура, благодаря которой можно уберечься от многих инфекций. Однако одного мытья рук недостаточно, так как их еще нужно уметь правильно высушить.

Косметолог Елена Ковальчук рассказала, какие ошибки допускают люди после того, как помыли руки, и дала несколько советов о том, как сушить их правильно.

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Руки нужно вытирать обязательно , потому что на мокрой, даже хорошо отмытой коже, остается часть бактерий.

, потому что на мокрой, даже хорошо отмытой коже, остается часть бактерий. Наиболее ошибочным и, наверное, самым частым методом сушки рук является вытирание их о собственную одежду. В этом методе нет логики, так как вы на только что вымытые руки переселяете бактерии с вашей одежды.



Как ухаживать за гигиеной рук

Бумажных полотенец нужно столько, чтобы полностью высушить руки. Если используете многоразовое полотенце, не забывайте, что оно должно быть отдельным и регулярно меняться.

Если используете многоразовое полотенце, не забывайте, что оно должно быть отдельным и регулярно меняться. Сушилки удобны, популярны и их много разновидностей. Однако большой минус этих устройств в том, что они развеивают капли воды с рук, в результате чего бактерии распространяются по комнате.

Частое использование антисептиков или антибактериальных салфеток может способствовать нарушению баланса микроорганизмов кожи в пользу вредных микробов. Это хорошая альтернатива в путешествиях, когда нет возможности помыть руки с мылом, однако ими тоже не стоит злоупотреблять.

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