Какие позы после секса помогут забеременеть

Как это ни странно, но существует твердая вера в то, что "березка" после секса повышает шансы на зачатие. Но это совсем не так.

Представим влагалище и шейку матки изнутри. Шейка сильно выпирает, соответственно, если мы пытаемся перевернуться, чтобы самые глубокие участки влагалища оказались максимально низко, то сперма будет затекать в свод влагалища, а не концентрироваться на выступающей части.

Читайте также: В какие дни нужно заниматься сексом, чтобы родилась девочка или мальчик

Сперматозоиды передвигаются очень быстро и живут долго. Через 1 минуту после полового акта они попадают уже в маточные трубы. И потом живут там примерно 3-5 дней. То есть помощь им не нужна.

Через сколько дней после секса можно узнать о беременности?

Как это ни печально, но нет никакого смысла делать тест на беременность до первого дня задержки менструации. Тест становится положительным через 12-15 дней после овуляции – примерно когда должна начаться следующая менструация.



Не существует поз, которые помогут забеременеть

Когда стоит паниковать, если не беременеете?

У здоровой пары при регулярном сексе беременность наступает в течение 1 года. Об обследовании следует задумываться, если женщине более 35 лет, и 6 месяцев без предохранения не дали результата.

Здесь дело не в том, что в 35 беременность должна наступать быстрее – совсем наоборот. С возрастом возникают физиологические и гормональные препятствия для успешного оплодотворения. Поэтому после 35 больше шансов на проблемы с зачатием и меньше времени на их решение. И обследование в таком случае нужно для подстраховки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.