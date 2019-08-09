Какие позы после секса помогут забеременеть

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Какие позы помогут забеременеть
Какие позы помогут забеременеть / pixabay.com

Как это ни странно, но существует твердая вера в то, что "березка" после секса повышает шансы на зачатие. Но это совсем не так.

Представим влагалище и шейку матки изнутри. Шейка сильно выпирает, соответственно, если мы пытаемся перевернуться, чтобы самые глубокие участки влагалища оказались максимально низко, то сперма будет затекать в свод влагалища, а не концентрироваться на выступающей части.

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Сперматозоиды передвигаются очень быстро и живут долго. Через 1 минуту после полового акта они попадают уже в маточные трубы. И потом живут там примерно 3-5 дней. То есть помощь им не нужна.

Через сколько дней после секса можно узнать о беременности?

Как это ни печально, но нет никакого смысла делать тест на беременность до первого дня задержки менструации. Тест становится положительным через 12-15 дней после овуляции – примерно когда должна начаться следующая менструация.

Не існує поз, які допоможуть завагітніти
Не существует поз, которые помогут забеременеть

Когда стоит паниковать, если не беременеете?

У здоровой пары при регулярном сексе беременность наступает в течение 1 года. Об обследовании следует задумываться, если женщине более 35 лет, и 6 месяцев без предохранения не дали результата.

Здесь дело не в том, что в 35 беременность должна наступать быстрее – совсем наоборот. С возрастом возникают физиологические и гормональные препятствия для успешного оплодотворения. Поэтому после 35 больше шансов на проблемы с зачатием и меньше времени на их решение. И обследование в таком случае нужно для подстраховки.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды Секс
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