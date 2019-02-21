Какие признаки, что у вас нехватка гормона счастья и чем это опасно

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Низкий уровень дофамина
Низкий уровень дофамина / pixabay.com

Дофамин – один из важнейших гормонов в организме человека, который вырабатывается головным мозгом. Его еще называют гормоном удовольствия или "молекулой мотивации".

Дофамин ответственен за память, удовольствие, желание достигать своих целей. Гормон работает как "вознаграждение" за проделанную работу, пишет "Медикфорум".

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Признаки низкого уровня дофамина

Прежде всего человек испытывает усталость и чувство вины. Часто возникают пессимистические настроения. Мотивации становится недостаточно для выполнения важных и ежедневных дел.

Человек становится зависимым от различных стимуляторов, кофе или энергетиков. Без них он чувствует себя разбитым, полным негативной энергии.

Смуток

При недостатке дофамина также наблюдается нарушение памяти и внимания. Человек труднее засыпает и плохо спит. Кроме того, из-за дефицита гормона удовольствия, начинает увеличиваться вес.

Чаще всего люди для улучшения своего состояния пьют кофе, едят сладкое, жирную и жареную пищу. Довольно часто они курят или употребляют медикаменты. Такие способы улучшения настроения позволяют быстро повысить уровень дофамина. При этом нарушается естественный процесс его выработки. В результате уровень гормона удовольствия продолжает снижаться и переходит в депрессию.

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Теги: Здоровье Психология Депрессия Мозг
Источник: 24 Канал
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