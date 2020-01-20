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Какие продукты есть, чтобы забеременеть

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Какие продукты есть, чтобы забеременеть / Boris Gonzalez / Pixabay

Во время планирования беременности стоит пересмотреть рацион, чтобы употреблять больше питательных веществ. Список продуктов, от которых стоит отказаться, является более очевидным: алкоголь, сырое мясо, сырые яйца, жареные блюда и тому подобное.

Так, пересмотреть рацион стоит еще до того, как забеременеть. результаты исследования Гарвардской Медицинской школы показывают, что употребление пищи и избегание определенных продуктов повышают овуляционную способность женщины, пишет The Health Site.

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Фолиевая кислота

При планировании беременности фолиевая кислота является одним из важнейших элементов, который участвует в делении клеток, необходимом для роста плода, способствует нормальному развитию нервной и сердечно-сосудистой систем будущего ребенка, снижает риск возникновения врожденных пороков плода и прерывания беременности. Рекомендуемая специалистами доза дополнительного приема фолиевой кислоты для здоровой женщины при планировании беременности – 400 мкг в день.

Продукты: орехи, бобовые, шпинат, брокколи, клубника, апельсины, зеленый салат, цитрусовые, зеленый салат.

Омега-3 – жирные кислоты

Они способствуют секреции гормонов, вызывающих овуляцию. Омега-3 также увеличивают приток крови к гениталиям.

Продукты: рыба, орехи, семечки льна, оливковое масло.

Кальций

Кальций поможет быстрее забеременеть, а также обеспечит рождение ребенка с крепкими костями и зубами. О количестве употребления кальция стоит посоветоваться с диетологом.

Продукты: молоко, творог, йогурт, брокколи.

Які продукти їсти, щоб завагітніти
Какие продукты есть, чтобы забеременеть / Pixabay

Железо

Железо – это важный элемент для планирования беременности. Недостаточный уровень железа может привести к преждевременным родам.

Продукты: постное мясо и шпинат.

Растительный белок

В исследовании говорится, что у женщин с богатым растительными белками рационом меньше проблем с фертильностью.

Продукты: фасоль, чечевица, орехи.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Родители и дети
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