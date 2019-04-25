Какие продукты можно есть после истечения срока годности

Около 7,3 миллиона тонн продуктов ежегодно выбрасывается на помойку из-за даты, указанной на упаковке. Такая одержимость свежестью приводит к потере огромного количества хороших продуктов.

При правильном хранении еда может быть пригодной к употреблению гораздо дольше. Холодильники и современные упаковки позволяют хранить продукты эффективнее. Здоровье 24 подготовило для вас список таких продуктов:

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Яйца. Благодаря скорлупе яйца могут оставаться свежими месяцами, при этом их даже не обязательно держать в холодильнике. Во многих случаях яйца остаются безопасными даже через 5-6 недель после окончания срока годности, указанного на коробке. Существует простой способ проверить их свежесть. Поместите яйца в какую-нибудь емкость с водой. Если они тонут, то их можно есть, а если они плавают, то в них есть воздух, и их лучше выбросить.



Яйца можно хранить намного дольше, чем указано на упаковке

Мясо. Продолжительность срока хранения мяса зависит от его типа. В морозилке оно может храниться очень долго. Особенно длительный срок хранения имеет мясо, которое поместили в вакуумную упаковку. А куриное филе. Даже при хранении в холодильнике куриное филе не стоит употреблять в пищу позднее, чем через сутки после окончания установленного срока хранения. Сырая курица может содержать много бактерий, которые размножаются до опасного уровня при длительном хранении.

Сыр. Твердые сорта сыра безопасно есть в течение 6 недель после завершения срока хранения, если они находятся в холодильнике. Не бойтесь, что появилась плесень, вы можете ее просто срезать. Мягкие сорта сыра можно есть через неделю после завершения срока хранения, а если вы уже открыли упаковку, то меньше. В случае появления грибков и плесени на мягком сыре, его употреблять в пищу нельзя.

Нарезанный хлеб. При надлежащем хранении он может быть съеден в течение 5-7 дней после завершения срока хранения при комнатной температуре. Замороженный хлеб может храниться 6 месяцев. Если на нем появилась синяя или зеленая плесень, не выбрасывайте хлеб в мусор, ее можно просто отрезать. Выбрасывать следует только хлеб с черной плесенью.

Картофель. Вполне съедобный и через три недели после окончания срока хранения. Если он зазеленел и пророс, вы можете просто отрезать эти части картофеля и съесть оставшиеся.

Молоко. Его можно употреблять даже скисшим, если это пастеризованное молоко. Потому что все вредные бактерии уничтожили при производстве.

На самом деле, срок годности – это приблизительная дата. Продукты могут испортиться гораздо быстрее, если их неправильно хранить. И наоборот их срок годности может увеличиться в разы, если их заморозить.

Поэтому стоит ориентироваться на свои ощущения и смотреть не изменила ли пища свой цвет, запах и структуру.

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