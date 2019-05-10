Какие продукты помогут сохранить здоровье почек

Здоровье организма и внутренних органов зависит от правильного питания. Какие же продукты помогут почкам?

Углеводы. Хронические болезни почек и почечной недостаточности вызывает сахарный диабет. Поэтому делаем общий вывод: с углеводами нужно быть аккуратнее, рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Сказать, что от большого количества углеводов в рационе развивается сахарный диабет, было бы лукавством. Все значительно сложнее однако, важно понимать, что в большинстве случаев много углеводов и мало движения приводит к ожирению.

А ожирение – это ступенька к развитию инсулинорезистентности (нечувствительности к инсулину). А вот это уже прямой путь к сахарному диабету и диабетической нефропатии.



Протеин не вредит почкам, если нет заболеваний

Таким образом, здоровым людям достаточно следить за своим весом и правильно определять баланс между употреблением углеводов и двигательной активностью. А вот пациентам, которые уже страдают от сахарного диабета, стоит обратить внимание на контроль показателей сахара крови. Чем выше сахар в крови, тем больше риск повреждения почек.

Белки. У пациентов с нормальной функцией почек много белка не приводит к увеличению скорости клубочковой фильтрации (основного показателя, используемого для оценки почечной функции)

У пациентов с болезнями почек высокое употребление белка было связано с ухудшением почечной функции за период в 11 лет. Наиболее часто речь идет о диабетическом поражении почек

Снижение потребления белка может замедлить прогрессию хронической болезни почек и отсрочить наступление почечной недостаточности, но до конца не ясно, есть ли связь с употреблением белка и мочекаменной болезнью. Скорее всего связь не прямая, а опосредованная.

Жиры. Сами по себе не несут никакого вреда для почек, однако, их употребление также должно быть разумным и зависеть от исходного уровня почечной функции.

Рекомендации для сохранения здоровья почек:

Не злоупотреблять солью (гипертензия – причина №2 повреждения почек);

Избегать трансжиров и насыщенных жиров;

Пить много воды.

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