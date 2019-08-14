Какие продукты уберегут от рака и сердечных болезней

Употребление продуктов, которые богаты флавоноидами, таких, как яблоки и чай, защищает от рака и сердечных заболеваний. Особенно это актуально для курильщиков и тех, кто не отказывает себе в спиртном.

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University, ECU) в Австралии, провели анализ рациона питания 56 тысяч жителей Дании пишет EurekAlert!.

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Наблюдали за участниками в течение 23 лет. На момент начала мониторинга их возраст составлял от 52 до 60 лет. В течение указанного периода от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 4 тысяч человек, а от рака – почти 6,3 тысячи. Стоит также отметить, что изначально таких недугов у них не было.

Флавоноиды – что это? Это пигменты растительного происхождения, природные красители. В нашем организме флавоноиды регулируют действие ферментов, в том числе пищеварительных. Некоторые флавоноиды обладают антибактериальным действием.

Ученые пришли к выводу, что лишь 500 миллиграммов флавоноидов каждый день существенно снижают риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. При этом защитный эффект оказался самым сильным для людей с высоким риском хронических заболеваний, связанных с курением, и тех, кто регулярно употреблял спиртное.

Естественно, флавоноиды не нивелируют эти риски полностью. Поэтому ученые советуют бросить курить и отказаться от употребления алкоголя.

Важно употреблять различные флавоноидные соединения, содержащиеся в различных растительных продуктах и напитках. Этого легко можно достичь: одна чашка чая, одно яблоко, один апельсин, по 100 граммов черники и брокколи обеспечат широкий ассортимент этих соединений и в сумме дадут те же 500 миллиграммов.

Хотя проведенный анализ установил связь между потреблением флавоноидов и низким риском смерти, точная природа защитного эффекта непонятна.

Употребление алкоголя и курение усиливают воспаление и повреждают кровеносные сосуды, что может увеличить риск развития ряда заболеваний.

Флавоноиды обладают противовоспалительным эффектом и улучшают функцию кровеносных сосудов, что может объяснить, почему они связаны с более низким риском смерти от болезней сердца и рака.

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