Какие слова женщины ненавидят слышать во время секса

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Какие слова раздражают женщин во время секса
Какие слова раздражают женщин во время секса / Фото из открытых источников

Слова играют чрезвычайно важную роль в нашей жизни, а особенно когда дело касается секса. Простыми фразами можно не только соблазнить и заинтересовать, но и уничтожить даже саму мысль об интиме. Поэтому, в моменты близости стоит быть осторожным со словами, чтобы не раздражать партнера и не испортить все чувственное наслаждение.

Для мужчин, как и для женщин, неуместные слова во время близости звучат ужасно, и отбивают сексуальное желание, пишет "МедикФорум". Социологи провели опрос, во время которого более 4 тысяч женщин откровенно рассказали о слова[ и фразf[, которые они терпеть не могут от мужчин во время секса.

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"Мужчины любят глазами, а женщины ушами" – популярная и очень правдивая фраза. Поэтому, слова имеют особое значение не только на стадии ухаживаний мужчины, но и во время занятия сексом. Бывают фразы, которые вызывают сильное раздражение у женщин и со временем это может серьезно повлиять и даже разрушить отношения пары.

Какие слова женщины ненавидят слышать во время секса? Какие слова раздражают женщин во время секса

Для женщин во время секса наиболее ненавистной является фраза мужчины: "Ты будешь сверху". Этот приказ представительницы прекрасного пола воспринимают очень неприятно.

На втором месте по степени раздражительности является вопрос "Ты уже закончила?". Этими словами мужчины могут демонстрировать свою нечувствительность и непонимание ощущений женщины в постели. Кроме того, женский оргазм – гораздо сложнее явление, чем оргазм у мужчин.

via GIPHY

Еще одной оскорбительной фразой в постели является просьба мужчины "Включить телевизор". Это легко можно понять, потому что женщины хотят, чтобы внимание их партнеров было сосредоточено только на них одних, а не на какие-то другие отвлекающие факторы.

Ну и на четвертом месте оказалась фраза мужчин во время секса "У нас не так много времени". Такими словами партнер будто призывает женщину поторопиться.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Здоровье глаз Секс
Источник: 24 Канал
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