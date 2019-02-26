Какие тренировки помогут сбросить больше веса

Международная группа ученых из Бразилии и Великобритании обнаружили, что больше всего вес теряется при интервальных тренировках, чем во время долгих умеренных нагрузок.

Эксперты проанализировали десятки исследований, пишет Business Insider.

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По словам главного автора работы Пауло Каберне, похудение зависит не только от количества потерянных калорий во время тренировки. Важны процессы, которые происходят во время тренировок.

Наиболее эффективными тренировками являются интенсивные беговые спринты, прыжки с глубоким приседания и Берпом (сочетание прыжка, планки и отжимания).

По словам ученых, эти упражнения способствуют быстрому истощению кислорода, который доступен мышцам. В результате этого организм начинает активно расщеплять жировые отложения, чтобы получить необходимую энергию.

Исследователи убеждают: эффект от похудения длится еще несколько часов после тренировки. Это происходит из-за того, что организм сжигает калории, чтобы компенсировать дефицит кислорода.

В среднем за месяц от интервальных тренировок человек может похудеть на 1,58 килограмма. А с помощью умеренных тренировок может избавиться от 1,13 кг.

Вывод ученых: наиболее эффективными в похудении являются упражнения с короткими периодами высокой эффективности в сочетании с непродолжительными передышками.

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