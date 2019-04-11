Какие витамины могут уберечь от преждевременной смерти

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Какие витамины могут уберечь от преждевременной смерти
Какие витамины могут уберечь от преждевременной смерти / unsplash.com

Одни люди убеждены, что поддерживать здоровье им поможет дополнительный прием определенных витаминов и микроэлементов. Обычно они самостоятельно себе назначают препараты без консультации врача.

Ученые Университета Тафтса в США выяснили, что пищевые добавки не уменьшают риск преждевременной смерти, пишет ACP.

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Они провели эксперимент, в котором приняли участие 27 тысяч взрослых американцев в возрасте от 20 лет.

Добровольцы отмечали, что именно они ели за последние 24 часа и принимали ли они добавки в течение последних 30 дней. За состоянием здоровья респондентов следили шесть лет. За это время умерли 3,6 тысячи человек, в том числе 945 из-за болезней сердца и 805 – рака.

Ученые обнаружили, что люди, потребляющие достаточное количество магния, калия, витамина А и K, цинка и меди реже умирали по сравнению с теми, кто получал недостаточное количество минеральных веществ.

via GIPHY

Однако положительный эффект наблюдался лишь у тех людей, которые получали их из пищи, а не из добавок.

К тому же, избыток кальция (1000 мг в день), который добровольцы получали из добавок, увеличивал риск развития рака.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний
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