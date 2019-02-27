Какие женщины больше склонны к развитию депрессии
Женщины, которые задерживаются на работе и работают сверхурочно, более склонны к развитию депрессии, чем женщины, которые этого не делают.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона использовали данные 23 тысяч взрослых, пишет DailyMail.
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Они обнаружили, что женщины, которые работали более 55 часов в неделю, имели на 7,3% больше депрессивных симптомов, таких как чувство ничтожности или недееспособности, чем женщины, которые работают в стандартные часы.
Мужчины не повергались большому риску возникновения депрессии, если они работали долго. Однако еще были склонны к возникновению этого заболевания, если они работали в выходные дни.
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница
• низкая концентрация;
• потеря аппетита
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.
Исследователи подозревают, что такие различия сводятся к тому, что даже когда женщины вышли с работы, им необходимо сделать множество домашних дел.
Работу в выходные связали с высшим высоким риском депрессии как среди мужчин, так и женщин.
Женщины, которые работали в течение всех или большей части выходных, имели в среднем на 4,6% больше депрессивных симптомов, чем женщины, которые работали только в будние дни. Среди мужчин этот показатель составлял 3,4%.
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