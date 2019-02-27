Какие женщины больше склонны к развитию депрессии

Женщины, которые задерживаются на работе и работают сверхурочно, более склонны к развитию депрессии, чем женщины, которые этого не делают.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона использовали данные 23 тысяч взрослых, пишет DailyMail.

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Они обнаружили, что женщины, которые работали более 55 часов в неделю, имели на 7,3% больше депрессивных симптомов, таких как чувство ничтожности или недееспособности, чем женщины, которые работают в стандартные часы.

Мужчины не повергались большому риску возникновения депрессии, если они работали долго. Однако еще были склонны к возникновению этого заболевания, если они работали в выходные дни.

Депрессия – симптомы • угнетение;

• потеря интереса;

• невозможность испытывать радость;

• уменьшение жизненной энергии, пассивность;

• тревога;

• сонливость или бессонница

• низкая концентрация;

• потеря аппетита

• низкая самооценка;

• чувство вины или отчаяния;

• мысли о самоубийстве.

Исследователи подозревают, что такие различия сводятся к тому, что даже когда женщины вышли с работы, им необходимо сделать множество домашних дел.

Работу в выходные связали с высшим высоким риском депрессии как среди мужчин, так и женщин.

Женщины, которые работали в течение всех или большей части выходных, имели в среднем на 4,6% больше депрессивных симптомов, чем женщины, которые работали только в будние дни. Среди мужчин этот показатель составлял 3,4%.

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