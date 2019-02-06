Каким должен быть идеальный секс: видение мужчин и женщин

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Как мужчины и женщины видят идеальный секс
Как мужчины и женщины видят идеальный секс / unsplash.com

Вопросы секса очень индивидуальны – людям нравятся разные вещи в интимной жизни. Однако, несмотря на уникальность, у людей есть и много общих желаний.

Канадский психолог Пегги Кляйнплатц провела на эту тему подробные интервью с 75 респондентами. Вот что отметили участники опроса:

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Погружение в процесс

Тот момент, когда нужно отпустить посторонние мысли и страхи и полностью раствориться в процессе, задействуя на 100% органы чувств.

Синхронизация

Это ощущение возникает и на физическом уровне – у партнеров синхронизируются дыхание и биение сердца, тела как бы сливаются в одно – и на уровне "химии".

Чувство близости

Почти все участники подчеркнули, что для отличного секса нужны чувства глубокой близости, доверия, открытость и забота друг о друге.

Секс
Физические желания не так важны, как психологические//unsplash.com

Коммуникация

Самое главное – эмпатия. Слова, прикосновения и язык тела помогают партнерам "рассказать" о своих желаниях, если оба готовы к диалогу.

Искренность

Способность быть собой и чувствовать себя свободно – то, без чего пазл не сложится, как бы вы не старались.

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Чувство юмора

Сюда же участники опроса отнесли "авантюризм" и открытость к новому. "Это же выглядит очень смешно: мы в этих неуклюжих позах пыхтим, как животные", – иронизирует одна из участниц.

Уязвимость

Следующий уровень искренности – способность полностью довериться другому, что делает нас безоружными и уязвимыми. Некоторые участники назвали это "прыжком в пропасть".

Блаженство

В попытке описать это состояние – ощущение транса – участники обратились к религиозной лексике. Хороший секс объединяет "нирвану" на физическом и эмоциональном уровне, обогащает отношения и расширяет сознание, подчеркнули респонденты.

Как ни странно, сексуальное желание и собственно физические ощущения опрошенные вспомнили не в первую очередь – эти критерии в конце списка.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
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