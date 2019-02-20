Каким людям не помогают прививки против гриппа

35 Читати новину українською
Каким людям не помогают прививки против гриппа
Каким людям не помогают прививки против гриппа / pinnaclehealthgroup.com.au

Американские медики пришли к выводу, что иммунитет пожилых людей почти не адаптируется к новым разновидностям вируса. Вместо этого он пользуется "старым багажом" для борьбы с новой инфекцией.

В этом возрасте люди чаще болеют гриппом, пишет журнал Cell Host & Microbiome.

Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

Ученые собрали образцы крови у 12 пожилых добровольцев и 30 молодых людей, которые недавно получили прививки от гриппа. Они вытащили из них так называемые плазмобласты.

 
Плазмобласты – что это?
Это особый подтип B-клеток. Они не распознают новые патогены, а вырабатывают антитела к уже знакомым вирусам в "промышленных" количествах.

Исследователи размножили эти тельца. Они решили выяснить, как производимые ими белковые молекулы будут реагировать на появление различных типов вируса гриппа.

Эксперимент показал, что B-клетки пожилых людей производили небольшое количество относительно слабых антител. Они реагировали на широкий спектр вирусов.

Літнім людям не допомагають щеплення проти грипу
Пожилым людям не помогают прививки против гриппа

Плазмобласты молодых людей, наоборот – производили большое число различных антител. Последние предназначены для борьбы против определенных типов гриппа.

Симптоми грипу
Симптомы гриппа

Это исследование объясняет, почему многие вакцины против гриппа плохо влияют на пожилых людей. По их словам, в будущем результаты исследования помогут при разработке вакцин от гриппа.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Взрывы в Донецке – большой намек предводителю "ДНР" Пушилину, – РосСМИ
сегодня
639
Теги: Здоровье Лечение исследования Грипп в Украине
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
26489
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 293
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 573
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 464
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 2641
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1928
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук