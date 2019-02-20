Каким людям не помогают прививки против гриппа

Американские медики пришли к выводу, что иммунитет пожилых людей почти не адаптируется к новым разновидностям вируса. Вместо этого он пользуется "старым багажом" для борьбы с новой инфекцией.

В этом возрасте люди чаще болеют гриппом, пишет журнал Cell Host & Microbiome.

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Ученые собрали образцы крови у 12 пожилых добровольцев и 30 молодых людей, которые недавно получили прививки от гриппа. Они вытащили из них так называемые плазмобласты.

Плазмобласты – что это? Это особый подтип B-клеток. Они не распознают новые патогены, а вырабатывают антитела к уже знакомым вирусам в "промышленных" количествах.

Исследователи размножили эти тельца. Они решили выяснить, как производимые ими белковые молекулы будут реагировать на появление различных типов вируса гриппа.

Эксперимент показал, что B-клетки пожилых людей производили небольшое количество относительно слабых антител. Они реагировали на широкий спектр вирусов.



Пожилым людям не помогают прививки против гриппа

Плазмобласты молодых людей, наоборот – производили большое число различных антител. Последние предназначены для борьбы против определенных типов гриппа.



Симптомы гриппа

Это исследование объясняет, почему многие вакцины против гриппа плохо влияют на пожилых людей. По их словам, в будущем результаты исследования помогут при разработке вакцин от гриппа.

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