Какими болезнями можно заразиться от кошек и собак

Существуют исследования, которые показывают, что домашние животные улучшают здоровье своих хозяев. Но кроме позитива есть и негатив – инфекционные заболевания.

Вот пять самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вам передать ваши домашние любимцы.

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Бешенство. Касается в первую очередь собак, которые имеют возможность побегать где-то далеко от дома. Бешенство человека после появления первых симптомов неизлечимо и смертельно, поэтому если вдруг вас укусила собака (или кошка, или лиса, или енот) – надо немедленно обратиться в травмпункт, потому что антирабическая сыворотка – ваше единственное спасение. Хорошая новость в том, что собак от бешенства можно вакцинировать.

Стригущий лишай. По сравнению с бешенством – смехотворная болезнь, но ничего приятного в ней тоже нет. Это такой грибок, который оставляет неприятные отметины на коже, страдают чаще всего дети, которые имели контакт с котятами во дворе. Хороший повод приучить ребенка тщательно мыть руки после каждого контакта с животными.



Животные переносят бешенство, которое может убить человека

Сальмонеллез. Возбудителей кишечной инфекции переносят не только звери, но и рептилии. И после контакта даже со здоровым на вид животным у вас может случиться такой страшный понос, что животных вы розлюбите раз и навсегда. Поэтому мойте руки. В том числе и после уборки лотка или сбора экскрементов в пакетик на улице.

Токсоплазмоз. Для большинства людей заражение этими паразитами проходит незаметно, настороже следует быть беременным женщинам: токсоплазмы могут вызвать уродство плода. Правила просты: если вы беременны, то убирать кошачий лоток (основной источник инфекции – кошка) должен другой человек, в крайнем случае используйте перчатки. Обязательно мойте овощи и фрукты. И если у вас уже есть дети – откажитесь от идеи строить замки в песочнице, котики, как известно, любят туда гадить.

Болезнь кошачьих царапин. Это бактериальная инфекция с повышением температуры и прочими неприятностями, в некоторых случаях на месте царапин у больных остаются некрасивые шрамы. Страховки нет никакой: варварская процедура онихэктомия – хирургическое удаление когтей) – точно не выбор гуманного человека.

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