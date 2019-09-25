Какими болезнями можно заразиться от кошек и собак

60 Читати новину українською
Какими болезнями можно заразиться от кошек и собак

Существуют исследования, которые показывают, что домашние животные улучшают здоровье своих хозяев. Но кроме позитива есть и негатив – инфекционные заболевания.

Вот пять самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вам передать ваши домашние любимцы.

Читайте также: Какую опасную инфекцию можно подцепить от кота

Бешенство. Касается в первую очередь собак, которые имеют возможность побегать где-то далеко от дома. Бешенство человека после появления первых симптомов неизлечимо и смертельно, поэтому если вдруг вас укусила собака (или кошка, или лиса, или енот) – надо немедленно обратиться в травмпункт, потому что антирабическая сыворотка – ваше единственное спасение. Хорошая новость в том, что собак от бешенства можно вакцинировать.

Стригущий лишай. По сравнению с бешенством – смехотворная болезнь, но ничего приятного в ней тоже нет. Это такой грибок, который оставляет неприятные отметины на коже, страдают чаще всего дети, которые имели контакт с котятами во дворе. Хороший повод приучить ребенка тщательно мыть руки после каждого контакта с животными.

Тварини переносять сказ, який може вбити людину
Животные переносят бешенство, которое может убить человека

Сальмонеллез. Возбудителей кишечной инфекции переносят не только звери, но и рептилии. И после контакта даже со здоровым на вид животным у вас может случиться такой страшный понос, что животных вы розлюбите раз и навсегда. Поэтому мойте руки. В том числе и после уборки лотка или сбора экскрементов в пакетик на улице.

Токсоплазмоз. Для большинства людей заражение этими паразитами проходит незаметно, настороже следует быть беременным женщинам: токсоплазмы могут вызвать уродство плода. Правила просты: если вы беременны, то убирать кошачий лоток (основной источник инфекции – кошка) должен другой человек, в крайнем случае используйте перчатки. Обязательно мойте овощи и фрукты. И если у вас уже есть дети – откажитесь от идеи строить замки в песочнице, котики, как известно, любят туда гадить.

Болезнь кошачьих царапин. Это бактериальная инфекция с повышением температуры и прочими неприятностями, в некоторых случаях на месте царапин у больных остаются некрасивые шрамы. Страховки нет никакой: варварская процедура онихэктомия – хирургическое удаление когтей) – точно не выбор гуманного человека.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
сегодня
1473
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Инфекция Мир животных
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 273
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 5251
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 578
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 285
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
17 сентября 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
713
Новости
Больше новостей
Залиште відгук