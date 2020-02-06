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Какой головной убор провоцирует облысение у мужчин

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Какой головной убор провоцирует облысение у мужчин / Unsplash

Врачи-трихологи считают, что мужчины могут столкнуться с облысением не только из-за генетики, но и неправильного ношения головного убора.

Трихологи клинического комплекса Cleveland Clinic (Израиль) рассказали о том, как выбрать шапку, чтобы она не нарушила естественный рост волос, пишет The Times Hub.

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Так, по мнению специалистов, слишком тесный головной убор вреден для волосяных луковиц и приводит к появлению залысин и алопеции. Отметим, что от шапок в холодное время года отказываться запрещено, ведь морозная и ветреная погода зимой серьезно влияют на состояние волос у мужчин.

Трихологи рекомендуют выбирать шапки, изготовленные из природных материалов, а также следить за чистотой головных уборов. Грязные шляпы часто являются причиной появления перхоти и воспалений на коже головы.

По словам врача Иорама Бенита из клиники Hair Clinic в Израиле, синтетические головные уборы опасны, так как блокируют доступ кислорода к фолликулам. В результате – кожа не дышит и голова начинает потеть и это приводит к выпадению волос, себореи, грибку и аллергическим реакциям.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье
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