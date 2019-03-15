Какой продукт может уберечь от старческого слабоумия

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Какой продукт может уберечь от старческого слабоумия
Какой продукт может уберечь от старческого слабоумия / unsplash.com

Предотвратить проблемы с памятью и речью у людей старше 60 лет может частое употребление грибов.

Ученые с Национальным университетом Сингапура проанализировали данные о диете, образе жизни более 600 китайцев, пишет Daily Mail.

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Участников отслеживали с 2011 по 2017 годы. Их спрашивали о том, как часто они употребляли грибы. Все они проходили когнитивные тесты.

Оказалось, что в этих тестах лучшие результаты показывали те, кто утверждал, что еженедельно съедает более 300 граммов грибов.

Так, употребление более двух порций грибов в неделю снижает шансы развития когнитивных проблем (деменции) на 50%.

 
Деменция – что это?

Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции увеличивается с возрастом. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

Ученые считают, что такой результат из-за уникального соединения - ерготионин (Ergothioneine), которое содержится в грибах. Ерготионин считают антиоксидантом и противовоспалительным средством, который люди не могут выработать самостоятельно.

Дві порції грибів на тиждень знижує шанси на розвиток когнітивних проблем
Две порции грибов в неделю снижают шансы развития когнитивных проблем

Среди грибов, содержащих полезный компонент, ученые назвали шампиньоны, вешенки, шиитаке, а также сухие и консервированные грибы.

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Теги: Психология Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования
Источник: 24 Канал
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