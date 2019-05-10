Какой продукт поможет контролировать уровень сахара в крови

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Какой продукт поможет контролировать уровень сахара в крови
Какой продукт поможет контролировать уровень сахара в крови / unsplash.com

Канадские исследователи из Альбертского университета пришли к выводу, что творог разной жирности может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, поскольку он снижает резистентность к инсулину.

Специалисты провели эксперимент на грызунах, которых разделили на три группы, пишет Medicalxpress.

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Они в течение восьми недель ели салом, а также сыры с низкой и обычной жирностью. В итоге грызуны, которые употребляли сыры, продемонстрировали снижение резистентности к инсулину.

 
Диабет — что это?
Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, вследствие чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Возможно, причина этому не в количестве жира, а в определенном компоненте продукта — белка или кальция.

via GIPHY

Также в рамках исследования специалисты обнаружили у грызунов изменения, связанные с фосфолипидами. Эти вещества очень важны для нормальной работы организма.

Дело в том, что низкоциркулирующие фосфолипиды связаны с диабетом и резистентностью к инсулину.

Крысы, которые сидели на диете с салом, имели более низкие уровни фосфолипидов, в отличие от грызунов, которые ели сыр.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Диабет
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