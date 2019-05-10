Какой продукт поможет контролировать уровень сахара в крови
Канадские исследователи из Альбертского университета пришли к выводу, что творог разной жирности может поддерживать нормальный уровень сахара в крови, поскольку он снижает резистентность к инсулину.
Специалисты провели эксперимент на грызунах, которых разделили на три группы, пишет Medicalxpress.
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Они в течение восьми недель ели салом, а также сыры с низкой и обычной жирностью. В итоге грызуны, которые употребляли сыры, продемонстрировали снижение резистентности к инсулину.
Возможно, причина этому не в количестве жира, а в определенном компоненте продукта — белка или кальция.
Также в рамках исследования специалисты обнаружили у грызунов изменения, связанные с фосфолипидами. Эти вещества очень важны для нормальной работы организма.
Дело в том, что низкоциркулирующие фосфолипиды связаны с диабетом и резистентностью к инсулину.
Крысы, которые сидели на диете с салом, имели более низкие уровни фосфолипидов, в отличие от грызунов, которые ели сыр.
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