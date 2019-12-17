Какой витамин регулирует защитную функцию организма

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Микробиом человека / pixabay.com

От состояния микробиоты зависит иммунная система человека. Ученые определили важную роль витамина А в регуляции защитных механизмов.

Ученые из США доказали, что витамин А имеет критическое значение в балансе иммунной системы: главным образом он защищает микробиом от сверхактивного иммунного ответа, предотвращая возникновение аутоиммунных заболеваний.

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Роль бактерий

Микробиом кишечника – это экосистема триллионов бактерий, от которых зависит метаболизм, выработка полезных веществ, иммунитет.

Эксперименты с грызунами показали, что бактерии класса клостридии настраивают уровни белка Rdh7.

В результате витамин А достигает своей активной формы – ретиноевой кислоты.


Много витамина А содержится в моркови

Для сравнения у генетически модифицированных мышей удалили Rdh7 из клеток кишечника.

Впоследствии ученые проанализировали ткани их кишечника и подтвердили, что отсутствие Rdh7 напрямую связано со значительным снижением ратиновой кислоты.

Сейчас команда планирует выяснить, каким образом бактерии регулируют экспрессию Rdh7.

Авторы уверены, что понимание механизма воздействия бактерий кишечника на иммунный ответ откроет больше возможностей для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

Роль витаминов в регуляции внутренних процессов чрезвычайно важна: дефицит некоторых может привести к необратимым последствиям для здоровья.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Медицина Желудочно-кишечный тракт
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