Какую опасность таят наши ногти

67 Читати новину українською
В чем опасность накрашенных и нарощенных ногтей
В чем опасность накрашенных и нарощенных ногтей / Unsplash

Мытье рук – лучший способ дезинфекции рук, однако как бы мы не мыли их, бактерии все равно останутся на наших руках и будут размножаться. Лишь в начале 1980-х ученые обнаружили, что причина этому в ногтевой пластине.

Ученые уверяют, что пространство между ногтем и кожей – это идеальная среда для размножения микроорганизмов, ведь сам ноготь защищает их от раздражителей, а влага способствует размножению, сообщает BBC.

Читайте также: Почему грызть ногти – болезнь и какие могут быть последствия

На ногтях содержатся те же виды бактерий, и на ладонях, однако их количество значительно больше, ведь только на одном кончике пальца человека около 100 тысяч бактерий.

К слову, именно это является причиной того, что врачи должны надевать перчатки при взаимодействии с пациентами, ведь при обычном мытье рук этот участок менее доступен.

Опасность лака и искусственных ногтей

  • Нарощенные ногти могут препятствовать тщательному мытью рук, тем самым еще больше усиливая накопление бактерий. Специалисты уверяют, что на руках с искусственными ногтями большее количество бактерий даже после их мытья.
  • Если ногти свои, однако накрашены, опасность несут именно трещины или отколы на покрытии, ведь там могут накапливаться бактерии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
сегодня
782
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология Инфекция
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 3438
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 102527
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 56944
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1946
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1481
Новости
Больше новостей
Залиште відгук