Какую опасность таят наши ногти
Мытье рук – лучший способ дезинфекции рук, однако как бы мы не мыли их, бактерии все равно останутся на наших руках и будут размножаться. Лишь в начале 1980-х ученые обнаружили, что причина этому в ногтевой пластине.
Ученые уверяют, что пространство между ногтем и кожей – это идеальная среда для размножения микроорганизмов, ведь сам ноготь защищает их от раздражителей, а влага способствует размножению, сообщает BBC.
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На ногтях содержатся те же виды бактерий, и на ладонях, однако их количество значительно больше, ведь только на одном кончике пальца человека около 100 тысяч бактерий.
К слову, именно это является причиной того, что врачи должны надевать перчатки при взаимодействии с пациентами, ведь при обычном мытье рук этот участок менее доступен.
Опасность лака и искусственных ногтей
- Нарощенные ногти могут препятствовать тщательному мытью рук, тем самым еще больше усиливая накопление бактерий. Специалисты уверяют, что на руках с искусственными ногтями большее количество бактерий даже после их мытья.
- Если ногти свои, однако накрашены, опасность несут именно трещины или отколы на покрытии, ведь там могут накапливаться бактерии.
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