Какую воду нужно пить ежедневно

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Как выбрать воду
Как выбрать воду / pixabay.com

Только употребление более 2,5 литра в сутки способно уменьшить риск образования камней в почках любого состава. Но как правильно выбрать воду?

Питьевая вода кроме молекул воды должна еще содержать соли. Особенно важно для пациентов с мочекаменной болезнью, чтобы в воде в достаточном количестве был: магний, бикарбонат (регулирует рН) и кальций рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Хотя большинство камней имеют в своем составе кальций, употребление этого минерала с пищей и водой несет в себе не риск образования камней, как большинство думает, а наоборот– защиту. Он также позаботится об укреплении ваших зубов, ногтей, мышечной ткани, а также улучшит процесс образования клеток крови, повысит сопротивляемость организма к токсинам и инфекциям.

Магний препятствует образованию кристаллов в моче. И поможет в борьбе со стрессом и предоставит противоаллергическое и противовоспалительное действие.

Натрий поддержит в норме осмотическое давление и улучшит процесс образования протоплазмы. Если в воде много натрия, то она легче утоляет жажду. При этом нагрузка на сердце в жару снижается.

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Калий помогает контролировать наличие жидкости в организме, удаляя излишки воды при необходимости. Соли калия выполняют противосклеротическое действие.

Наиболее полезны щелочные воды, их другое название – гидрокарбонатные натриевые воды. Такая вода ощелачивает организм. Происходит компенсация карбонатов в крови, за счет чего повышается ее щелочной резерв.

Вода, добытая из скважин на определенной глубине, обычно насыщена химическими элементами. Эту воду мы и называем минеральной. Однако в продаже есть и так называемая минерализованная вода. В такую ​​воду химические элементы были добавлены искусственным путем.

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