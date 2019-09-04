Калорийность продуктов: распространенные мифы

С тех пор, как проблема лишнего веса стала распространенным явлением, неудивительно, что и способам борьбы с ней уделяют немало внимания. Ключевым фактором в этом вопросе является питание. Ведь если неправильно выстроить рацион питания, все усилия в зале сведутся к нулю.

Вопрос калорийности продуктов окружен большим количеством мифов, а страдают от неудачных и удачных исследований реальные люди, которые отчаянно пытаются похудеть следуя им. Специалисты составили перечень самых распространенных мифов о калорийности продуктов.

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Фрукты и овощи не так калорийны, как мясные или мучные продукты

Это утверждение истинно лишь частично. Действительно, существуют низкокалорийные овощи и зелень: кабачки, петрушка, помидоры, огурцы, морковь, сельдерей. А вот картофель, оливки, авокадо – наоборот имеют высокую калорийность. Причем эти калории при употреблении будут поступать в виде простых углеводов и растительных жиров.

Впрочем, нежирное мясо птицы или рыбы состоит в основном из белка, который расщепляется на аминокислоты и служит для формирования мышечной ткани. Углеводы запасаются сначала в виде гликогена, а затем, если не были потрачены, трансформируются в жировые запасы. С фруктами нужно быть тем более осторожными, ведь их основная составляющая – фруктоза, вид сахара.

Вместо конфет и пирожных лучше есть орехи и сухофрукты

Если рассматривать вопрос в контексте полезности, то да, это правда. Но если учитывать их калорийность, и если человек ставит целью похудение, то такой принцип может сыграть с вами в плохую шутку. Стоит только взглянуть на калорийность орехов – она часто выше калорийности шоколада. К тому же они имеют высокое содержание жиров.

Сухофрукты имеют такой приятный сладкий вкус потому, что имеют высокое содержание сахара. К тому же переесть орешек или сухофруктов достаточно легко, а это уж точно не пойдет на пользу вашей талии.



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Чтобы похудеть нужно, выбирать продукты с низким содержанием жира

В одном грамме жира содержится девять килокалорий, в то время как в таком же количестве белка и углеводов всего четыре килокалории. Поэтому, если придерживаться этого условия идеально, действительно есть шанс существенно снизить общую калорийность рациона. Но следует быть очень внимательным и не верить слепо всему, что пишут на этикетках производители. Например, часто нулевое содержание жира в йогурте щедро компенсируют повышенным количеством углеводов из сахара.

Калорийность растительных масел ниже, чем жиров и сливочного масла

Такое мнение прочно укоренилось в сознании многих людей именно потому, что диетологи говорят о большей пользе растительных масел. В частности, оливкового масла по сравнению с тем же сливочным маслом, и это не говоря уже о спреде и маргарине. Пользы действительно больше. Но любое масло, независимо от его происхождения, по сути, почти стопроцентный жир, поэтому и калорийность таких продуктов соответствующая.



Не нужно полностью отказываться от сливочного масла

Существуют продукты с отрицательной калорийностью

Если бы это было правдой, проблема лишнего веса была бы уже решена. Поэтому идея, что можно худеть с помощью определенных продуктов, неверна. Существуют продукты с низкой калорийностью и высоким содержанием неусвояемой клетчатки. Это, как правило, кислые фрукты и некоторые виды овощей и ягод. Их в умеренном количестве можно и нужно добавлять в свой рацион.