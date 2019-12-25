Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году

Редакция Здоровье 24 проанализировала главные исследования в сфере здорового питания и готова объяснить, какие важные изменения произошли в сфере питания в 2019 году.

Питание важный фактор качества жизни. От еды во многом зависит состояние нашего здоровья, внешний вид и даже настроение. Тема здорового питания довольно дискуссионная, медики, диетологи, фитнес-тренеры, нутрициологи – все они работают над разработкой новых рекомендаций, идеальной формулой здорового питания.

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И если несколько десятков лет назад нам рекомендовали кушать трижды в день и чтобы приемы пищи были сытными – "первое, второе и компот", то уже на протяжении последних лет такие рекомендации изменили на пятиразовую систему питания.

А сейчас специалисты призывают вернуться к трех разовому режиму питания и предлагают еще один интересный метод – интервальное голодание. Изменился и список рекомендуемых продуктов, в частности под сомнение поставили пользу употребления мяса и молочных продуктов.

Мясо: есть или не есть

Особенно негативное отношение у людей к красному мясу, его считают едва ли не ядом и стараются не есть даже мясоеды, выбирая вместо него курятину или рыбу.

Впрочем, если есть его в меру, это не принесет вреда организму, а наоборот пользу.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует здоровым людям употреблять не более одной порции постного мяса в день – это кусок весом 50-80 грамм.

И не следует забывать, что люди, которые регулярно едят большие порции красного мяса, имеют повышенные риски развития сердечно-сосудистых болезней, рака и преждевременной смерти.

Следовательно, вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа – исключение из рациона мяса животных.



Вегетарианство считают одной из самых полезных систем питания/Фото: Unsplash

Специалисты отмечают, что те, кто придерживается принципов вегетарианства, имеют высокие показатели антиоксидантов в организме, ведь они много потребляют фруктов и овощей.

Веганы также имеют больше омега-3 жирных кислот в организме. Это может оказаться сюрпризом для многих, потому что питательные вещества обычно связывают с потреблением рыбы. Впрочем, грецкие орехи, семечки льна и чиа являются таким же источником омега-3.

Вместе с тем, следует понимать, что при переходе на вегетарианство, рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества. Ведь не достаточно просто отказаться от мяса и продуктов животного происхождения.

Именно здоровый растительный рацион и полноценная замена животного белка на растительный (бобовые, соевые продукты, орехи) способствуют уменьшению риска появления многих заболеваний.

Если же вы не едите мяса, но компенсируете это малопитательной едой – ожидать каких-то полезных эффектов для здоровья бесполезно.

Диеты в 2019 году

Диета это не только о похудении. Часто корректировать рацион приходится с лечебной целью. Помимо средиземноморской диеты, в этом году многие исследования касались кетогенного типа питания.

В частности, рацион с высоким содержанием жиров, но низким процентом углеводов предоставляет защиту иммунной системе. Ученые Йельского университета доказали, что именно кето диета помогает побороть вирус гриппа.

Основой кето диеты являются полезные жиры/Фото: Unsplash

Суть кетогенной диеты

Кетогенная диета – что это Кетогенная диета – это диета с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. Следуя этой диете, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.

Кетогенную диету изначально разрабатывали для профилактики эпилептических припадков.

Другое исследование доказывает эффективность кето-диеты в борьбе с раком.

А все потому, что жирная пища, которая составляет основу кетогенной диеты имеет свойство контролировать уровень инсулина. Впрочем, важно понимать, что жиры должны быть полезными.

Еда по биологическим часам

Если говорить об инсулине, стоит упомянуть еще одно полезное открытие ученых: приемы пищи должны быть согласованы с биологическими ритмами человека.



Пищу следует потреблять в соответствии с биологическими ритмами, вечером она должна быть легкой/Фото: Unsplash

Израильские ученые убеждают, что если составить рацион правильно, диабетикам не понадобится инсулин.

Результаты исследований также свидетельствуют, что необходимо перераспределить пищу, более калорийную пищу потреблять в первой половине дня. Это обеспечит баланс уровня глюкозы и улучшит гликемический контроль.

Следовательно, согласно исследованиям и экспериментам с участием людей, ученые доказали, что трехкратный режим питания может улучшить показатели уровня сахара в крови и поможет снизить вес.

О негативных последствиях потребления калорийной пищи во второй половине дня заявили и Колумбийские ученые. Они подчеркнули о вреде поздних перекусов для женщин и отметили, что это прямой путь к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

На пике популярности в этом году было интервальное голодание. Мы тоже не можем обойти вниманием такую дискуссионную и важную тему.

Безопасно ли интервальное голодание

Сторонники интервального голодания уверяют, что отказ от еды на 8-16 часов дает феноменальный эффект на организм человека.



Чувство голода должно быть умеренным, голодание также имеет ряд противопоказаний

Интервальное голодание – что это? Интервальное голодание или фастинг – тип питания, суть которого заключается в периодическом голодании. Самый распространенный вариант – 16/8. На 16 часов человек отказывается от любой пищи, а 8 часов – придерживается нормального питания. Такой ритм способствует ускорению метаболических процессов.

При переходе на интервальное голодание организм запускает процесс расщепления жира.

Важное преимущество интервального голодания – процесс аутофагии – организм избавляется от отмерших клеток и их частиц. Следовательно, интервальное голодание стимулирует обновление клеток организма.

Также периодическое голодание крайне положительно сказывается на уровне сахара в крови – особенно это актуально для людей, страдающих диабетом. Такой тип питания также нормализует уровень инсулина и восстанавливает чувствительность клеток к лептину – гормон, который регулирует чувство аппетита, голода и сытости.

Ученые отмечают, что плюсы голодания заключаются в том, что оно влияет на уровень гемоглобина, количество эритроцитов и уже упомянутые процессы аутофагии.

В 2019 году широкую огласку получил противовоспалительный тип питания. Диетологи уверяют, что именно такой подход к питанию замедляет процессы старения.

Речь здесь о истощении запасов стволовых клеток, которые отвечают за восстановление организма и работу иммунной системы.

Воспаление в организме является нежелательным явлением, ведь ускоряются процессы старения, повышаются риски мутаций и повреждаются внутренние стенки сосудов.



Полезные жиры можно получить потребляя рыбу/ Фото: Unsplash

К противовоспалительным продуктам относят: омега 3-жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе – сельди, скумбрии, морской капусте, а также в орехах, семенах льна и чиа. Обязательными для такого типа питания являются различные ягоды, какао, зелень, оливковое масло и зеленый чай.

На пике обсуждений в 2019 году оказалось употребление молока. Диетологи и другие специалисты сферы здоровья спорили о его пользе и изучали, как молочные продукты влияют на течение различных заболеваний.

Ученые обнаружили, что молоко может быть фактором развития рака простаты, аллергических реакций, желудочно-кишечных воспалений и проблем с кожей.

В частности, молочные продукты связывают с прогрессированием акне. Здесь важно понимать, что само по себе молоко не является причиной болезни, но оно способно усилить его развитие.

Молоко имеет три варианта обработки, то есть может быть: пастеризованным, ультрапастеризованным или стерилизованным. Следовательно, отличается температурой и длительностью обработки. Пастеризованное молоко является наименее обработанным, стерилизованное нагревают до максимальной температуры на долгое время и ультрапастеризованное является золотой серединой, ведь молоко хотя и сильно нагревают, но непродолжительное время.



Качество молока зависит от того, в каких условиях оно было получено/Фото: Unsplash

В чем вред молока

В результате применения новых методов искусственного выращивания животного, в частности, использование антибиотиков и гормонов роста, благодаря которым, коровы дают до 24 литров молока в сутки, нарушается качество молока.

Следовательно, польза молока зависит от того, как выращивали животное: какие антибиотики и гормоны применялись.

Общее о трендах

В 2019 году продолжается тренд на сознание. Ответственное потребление и рациональность являются главными факторами здорового питания, рассказала Анжелика Бережко специалист по маркетингу.

Сейчас важно также, чтобы пища была функциональной – рацион должен быть не только полезным по происхождению и сбалансированным, но и способствовать отличной работе организма в целом – быть обогащенныи клетчаткой, дополнительными минералами и витаминами.

В этом году было представлено еще несколько интересных трендов: растительное мясо и "растительный бургер".



Растительные бургеры будут на вид и вкус, как обычные/Фото: Thecloseteur.com

Растительное мясо – это продукт, состоящий из смеси гороха, фасоли, картофеля и рисовых протеинов, которые завернуты в рисовую оболочку. Продукт положительно способствует и улучшает здоровье человека и бережливо относится к окружающей среде.

Что касается понятия "растительный бургер", то здесь речь идет о сочетании кокосового масла и свеклы, имитирующих не только вкус и текстуру мяса, но и шипение на сковороде.

В тренде также спрос на хорошее самочувствие, поддержание здоровья мозга – интеллектуального здоровья, поддержку Конвенции о биологическом разнообразии.

Очень популярны индивидуальные подходы к диетическим потребностям – не всем одно и то же, а персонификация диеты и адаптация рациона.

Все больше людей становится сторонниками концепции здорового питания. Люди понимают, что диеты – это кратковременный результат, а изменение стиля жизни – навсегда.