Каждый 10 умирает из-за сидячего образа жизни, – исследование

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Каждый 10 умирает из-за сидячего образа жизни
Каждый 10 умирает из-за сидячего образа жизни / today.com

Низкий уровень физической активности, который связан с сидячим образом жизни, приводит к каждой десятой ранней смерти в Великобритании.

К таким выводам пришла группа исследователей из Королевского университета Белфаста пишет Journal of Epidemiology & Community Health.

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Ежегодно 70 тысяч британцев умирают от болезней, которые связаны с сидячим образом жизни. Главным убийцей называют диабет.

По словам исследователей, многие люди проводят практически все свое свободное время сидя или лежа. Эта тревожная тенденция, которая развивалась в течение последних десятилетий, достигла пика с распространением гаджетов и Интернета. И речь идет не только о свободном времени, но и о работе и пути с работы домой.

При этом люди, которые ходят по два-три часа в день, имеют значительно более низкий индекс массы тела, уровень холестерина в крови у них гораздо ниже.

via GIPHY

Люди с малоподвижным образом жизни чаще страдают диабетом, болезнями сердца и сосудов и другими болезнями, которые сокращают продолжительность жизни.

Поэтому ученые рекомендуют увеличить средний уровень физической активности, по меньшей мере, на 50 процентов.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания Диабет
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