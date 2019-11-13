Что такое кинезиотейпы: для чего используют и насколько они эффективны

Кинезиотейпирование – метод альтернативной медицины. Почти все эффекты этой процедуры, включая обезболивание, объясняются эффектом плацебо.

Это модное слово, которое сейчас знает практически каждый человек в мегаполисе. Все просто – это наклеивание эластичной ленты на основе акрилового клея на кожные покровы в разные места.

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Сторонники кинезиотейпирования считают, что оно облегчает боль, уменьшает отек, снижает травматизм, помогает восстановиться после травмы и улучшает результативность спортсменов.

Как действуют тейпы?

Обезболивание

Доказательств, что собирание кожи в складки помогает облегчить боль, ученые найти не могут. Люди, на которых специально наклеили неприкрепленный тейп, чтобы он не образовал кожных складок, чувствовали себя так же, как пациенты, на которых накладывали тейп по всем правилам.



Тейпирование не имеет доказанной эффективности

Другие исследования подтвердили, что при боли в шее, коленях и пояснице, при лимфостазе, синдроме ограничения плечевого сустава и при спазмах в мышцах кинезиотейпы болевые ощущения не облегчают. Судя по всему, это объясняется эффектом плацебо.

Уменьшение отека

При растяжении лодыжки тейп снимал отек не лучше обычного пластыря, который наклеили в случайное место. На самом деле ни то, ни другое на отек никак не повлияло.

Защищают от травм

Нет доказательств, что наклеивание тейпов помогает предотвратить или вылечить спортивные и любые другие травмы.

Даже сами производители ленты были вынуждены признать, что кинезиотейпы не подходят для обезболивания и для лечения травм. В 2019 компания "KT Tape" признала обвинения в необоснованной рекламе.



Компания, которая производит тейпы, подтвердила неэффективность своего продукта

Чтобы урегулировать претензии, компании придется заплатить 1,75 миллиона долларов, убрать с этикетки словосочетание "избавляет от боли", "предотвращает травмы" и "обеспечивает 24-часовое обезболивание при каждом применении", а также добавить предупреждение "нет доказательств эффективности при травмах".

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