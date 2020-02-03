Китай обвиняет США в распространении страха из-за коронавируса
Власти Китая обвинили США в причинении паники среди населения в ответ на вспышку коронавируса.
Причиной этого стало заявление Соединенных Штатов о временном запрете въезда иностранным гражданам, которые посещали Китай в течение последних двух недель.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что вместо помощи, США – первая страна, которая запретила въезд китайским путешественникам и предложила частичный отзыв сотрудников посольства.
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ВОЗ предупреждает, что закрытие границ может привести к распространению вируса, так как путешественники будут въезжать в страну неофициально.
МИД Китая критикует Вашингтон за чрезмерные ограничения. "Это противоречит рекомендациям ВОЗ", – сказала на брифинге Хуа Чунинг.
Вирус вызывает пневмонию. Больные имеют кашель, лихорадку и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила, что вирус обычно передается от одного человека к другому.
Именно поэтому видим стремительное распространение эпидемии. На сегодня в результате нового коронавируса в Китае умерл 361 человек, 57 новых смертельных случаев зафиксированы в провинции Хубэй, которая является эпицентром опасности.
Вирус был подтвержден за пределами материкового Китая, в Гонконге, Макао, Тайване, а также в Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Великобритании.
Но больных может быть гораздо больше: врачам трудно диагностировать заражение вирусом, так как диапазон симптомов достаточно широк: некоторые люди не имеют внешних проявлений вируса. Это затрудняет установление настоящего количества зараженных людей и степени передачи.
Моделирование экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что может быть около 100 000 случаев, когда неопределенность устанавливает границы между 30000 и 200000.
Мифы и реальность о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала
Стоит ли бояться украинцам?
Минздрав сообщает: в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Для профилактики заболевания Министерство здравоохранения рекомендует:
- Часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.
- Во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажным платком. Избегать контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель.
- В случае повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания, как можно скорее обратиться к врачу и сообщить ему предыдущую историю путешествий.
- Не употреблять сырых или недостаточно обработанных продуктов животного происхождения.