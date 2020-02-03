Китай обвиняет США в распространении страха из-за коронавируса

Власти Китая обвинили США в причинении паники среди населения в ответ на вспышку коронавируса.

Причиной этого стало заявление Соединенных Штатов о временном запрете въезда иностранным гражданам, которые посещали Китай в течение последних двух недель.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что вместо помощи, США – первая страна, которая запретила въезд китайским путешественникам и предложила частичный отзыв сотрудников посольства.

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ВОЗ предупреждает, что закрытие границ может привести к распространению вируса, так как путешественники будут въезжать в страну неофициально.

МИД Китая критикует Вашингтон за чрезмерные ограничения. "Это противоречит рекомендациям ВОЗ", – сказала на брифинге Хуа Чунинг.

Коронавирус 2019-nCoV – что это? Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты.



Вирус вызывает пневмонию. Больные имеют кашель, лихорадку и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.



Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила, что вирус обычно передается от одного человека к другому.

Именно поэтому видим стремительное распространение эпидемии. На сегодня в результате нового коронавируса в Китае умерл 361 человек, 57 новых смертельных случаев зафиксированы в провинции Хубэй, которая является эпицентром опасности.

Вирус был подтвержден за пределами материкового Китая, в Гонконге, Макао, Тайване, а также в Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Великобритании.

Но больных может быть гораздо больше: врачам трудно диагностировать заражение вирусом, так как диапазон симптомов достаточно широк: некоторые люди не имеют внешних проявлений вируса. Это затрудняет установление настоящего количества зараженных людей и степени передачи.

Моделирование экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что может быть около 100 000 случаев, когда неопределенность устанавливает границы между 30000 и 200000.



Мифы и реальность о коронавирусе из Китая / Инфографика 24 канала

Стоит ли бояться украинцам?

Минздрав сообщает: в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

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