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Китай полностью запретил есть диких животных из-за вспышки коронавируса

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Китай полностью запретил есть диких животных из-за вспышки коронавируса / Getty Images

Китайские власти приняли решение о запрете потребления и незаконной торговли дикими животными, которые являются вероятным источником короновируса.

Об этом пишет CNN. Как сообщают китайские СМИ, этот шаг направлен на "полный запрет поедания диких животных", а также "борьбу с незаконной торговлей дикими животными".

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Законодательный орган Китая принял это решение, чтобы "защитить общественное здоровье и экологическую безопасность".

Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу
В Китае запретили есть диких животных / Getty Images

Что касается использования диких животных для научных исследований, медицины и выставочных мероприятий, нужно пройти через "строгую проверку и одобрение".

Решение было принято после того, как власть Китая приостановила торговлю дикими животными 26 января, пытаясь остановить распространение вируса.

Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу
В Китае запретили есть диких животных / Getty Images

Китай повністю заборонив їсти диких тварин через спалах коронавірусу
В Китае запретили есть диких животных / Getty Images


Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус 2020 Китай Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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