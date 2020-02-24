Китай полностью запретил есть диких животных из-за вспышки коронавируса

Китайские власти приняли решение о запрете потребления и незаконной торговли дикими животными, которые являются вероятным источником короновируса.

Об этом пишет CNN. Как сообщают китайские СМИ, этот шаг направлен на "полный запрет поедания диких животных", а также "борьбу с незаконной торговлей дикими животными".

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Законодательный орган Китая принял это решение, чтобы "защитить общественное здоровье и экологическую безопасность".



В Китае запретили есть диких животных / Getty Images

Что касается использования диких животных для научных исследований, медицины и выставочных мероприятий, нужно пройти через "строгую проверку и одобрение".

Решение было принято после того, как власть Китая приостановила торговлю дикими животными 26 января, пытаясь остановить распространение вируса.



В Китае запретили есть диких животных / Getty Images



В Китае запретили есть диких животных / Getty Images



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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