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Китай заставляет Италию покупать маски, которые она подарила Пекину несколько недель ранее

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Китай заставляет Италию покупать маски, которые она подарила Пекину несколько недель ранее / Getty Images

Китай заставляет Италию покупать защитное оборудование для борьбы с коронавирусом, которое она пожертвовала Пекину несколько недель ранее.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник из Белого дома.

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В прошлом месяце Китай отправил в Италию самолет, полный медицинских материалов, включая маски и респираторы, потому, что в стране была зафиксирована вспышка коронавируса и наибольшее количество больных в Европе.

Позже через отчеты стало известно, что китайцы продавали средства индивидуальной защиты, а не дарили. По словам представителя администрации Трампа, Пекин заставил Рим выкупить тот же инвентарь, который он подарил Китаю во время вспышки болезни в Ухане.

"Прежде чем вирус попал в Европу, Италия отправила в Китай тонны средств индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы помочь Китаю защитить собственное население. Тогда Китай отправил итальянские СИЗ назад в Италию – даже не все и за это взимали оплату", – сказал представитель администрации Трампа.


Китай передал Италии защитное оборудование / Фото: Getty Images

Днями ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что из Китая в ЕС было направлено 50 тонн защитного оборудования.

"Чрезвычайный координационный центр Еврокомиссии направил эту помощь в Италию. Стоит напомнить, что ЕС также поставил Китаю около 56 тонн защитной одежды, средств дезинфекции и медицинских масок во время всплеска пандемии. Поэтому международная солидарность продолжается", – подчеркнул представитель ЕС.


Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Європейськая комисия Китай Здоровая жизнь
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