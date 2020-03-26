Клапаны для аппаратов вентиляции легких напечатали на 3D-принтере в Одессе: как это спасет жизнь

Одесские медики и инженеры тестируют напечатанный на 3D-принтере клапан, который позволит подключать к аппарату ИВЛ одновременно 4 пациента. Как работает эта технология и что известно о ее внедрении в Украине – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Иван Чеботаев, соучредитель компании Revel Lab.

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Он рассказал, что первые клапаны передали в одесскую клинику Odrex. Они прошли тестирование, их уже можно подключать к больным. Пока что клапаны рассчитаны на то, чтобы подключать к ним 4 пациента одновременно. Но со временем теоретически можно сделать и для большего количества людей.

Все работает. Единственное – этот метод достаточно опасен. Однако не в нашей ситуации. Удалось уже напечатать 50 клапанов, мы выходим на производство 120 штук в день,

– пояснил Чеботаев.

Соучредитель компании Revel Lab также рассказал, нужно ли согласовывать печать этих аппаратов с государственными органами, в том числе проходить определенную сертификацию. "Мы пока не имеем к этому прямого отношения, мы именно по технологии. Помогаем производить их", – отметил он.

"Производим мы их из материала Nylon 12, который сертифицирован для медицинского оборудования. Сейчас встает вопрос жизни людей. Относительно юридических моментов – будем разбираться вместе с командой", – добавил Чеботаев.

И подчеркнул, что компания запустила серийное производство, продаж и ежедневно отправляет более 100 клапанов в медицинские учреждения по всей Украине: "Больницы их берут, кладут на склад, и молятся, чтобы они не понадобились".

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Чеботаев отметил: трудно сказать, какой бюджет нужен для того, чтобы запустить массовое производство. Ведь нужен опыт, а его трудно посчитать в деньгах. Нужны также команда, партнеры, крупная сеть по распространению, волонтеры и финансовая поддержка.

"Мы – лаборатория прототипирования, у нас нет промышленного производства. Сейчас мы разработали модели масок, очков и респираторов. Сегодня подписали партнерство с компанией Infomir. У них есть большой цех именно для 3D-печати. Это позволит производить до 400 изделий в день", – заверил он.

"Мы входим в Одесский антикризисный оперативный штаб борьбы с коронавирусом. То есть все вопросы – на штабе. Мы поставляем конкретно им, а они разбираются с больницами, общаются. Наша задача – это технологии", – подытожил соучредитель компании Revel Lab.