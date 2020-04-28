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Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение

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Клещевой энцефалит – что это, симптомы, возбудитель и как лечить
Все о клещевом энцефалите: симптомы, лечение, профилактика / novograd.city

Клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, характеризующееся поражением серого вещества головного и спинного мозга с развитием парезов (ослабление движений) и параличей.

Возбудитель клещевого энцефалита

Возбудителем являются вирусы, которые переносятся клещами. Заражение происходит через укусы клещами, реже из-за употребления сырого молока домашних животных, которых укусили клещи, в молоке резистентность вируса повышается. От человека к человеку вирус не передается, передает 24 канал.

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В месте внедрения вируса (кожа, подкожная клетчатка, слизистая оболочка кишечника) происходит его размножение и накопление. Через кровь возбудитель проникает в различные органы и ткани.

Время от укуса клещом до появления первых симптомов составляет 3-25 суток (в среднем 7-14 дней).

Симптомы клещевого энцефалита

  • Начало острое, внезапно температура повышается до 39-40 градусов;
  • Появляется резкая головная боль
  • Тошнота, рвота;
  • Покраснение лица, шеи, верхней части груди, носогорла, покраснение глаз
  • Боль в мышцах;
  • Иногда потеря сознания, судороги.

Кліщовий енцефаліт може призвести до смерті
Клещевой энцефалит может привести к смерти / zvidusil.in.ua

Лечение и профилактика клещевого энцефалита

Специфического лечения клещевого энцефалита в настоящее время не существует, поэтому основные методы борьбы направлены на профилактику.

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Профилактика клещевого энцефалита

  • избегайте лесистых и кущавих местностей с высокой травой и опавшими листьями;
  • ходите по середине дорожки, тропинки;
  • не ложитесь и не садитесь на траву;
  • надевайте одежду с длинными рукавами/штанинами, заправляйте футболку в штаны, а штанины в носки, выбирайте светлую одежду – на ней лучше видны клещи;
  • используйте репелленты (средства, отпугивающие насекомых). Не все репелленты, которые защищают от комаров, защищают от клещей;
  • примите душ как можно скорее после возвращения из природы;
  • тщательно осмотрите все тело;
  • осмотрите домашних животных, которые были на прогулке, и снаряжение – клещи могут "приехать" к вам домой;
  • если есть сушилка для белья воспользуйтесь ею – за 10 минут при высокой температуре клещи погибнут, если одежда влажный, может потребоваться больше времени. Если нет сушилки, стирайте при высокой температуре воды.

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Вакцинация против клещевого энцефалита

Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся при отсутствии противопоказаний за собственные средства граждан по установленной схеме с 4 лет. Курс вакцинации состоит из 2 прививок с интервалом 1-7 месяцев, (возможно сокращение интервала между прививками до 2 месяцев), при этом вторую прививку следует получить не позднее, чем за 14 дней до выезда в эндемичные зоны.

Если ребенок или взрослый привит от клещевого энцефалита, то он защищен почти на 100%. Если же человек не привит и укушен клещом – нужно удалить клеща как можно скорее и просто наблюдать за подозрительными симптомами в ближайшие недели.

Последствия энцефалита

Энцефалит может привести к смерти. Возможны остаточные явления – паралич, атрофия мышц, снижение интеллекта, иногда эпилепсия. Восстановление длится годами. Полное выздоровление может не наступить вовсе.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Публикации Вакцинация Профилактика заболеваний
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