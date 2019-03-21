Клубника, яблоки и виноград: рейтинг самых ядовитых овощей и фруктов
Клубнику можно считать самой опасной ягодой, ведь в ней содержится огромное количество пестицидов. На втором месте среди продуктов с вредными веществами – шпинат, а на третьем – капуста кале.
Американские ученые провели исследования продуктов питания на содержание пестицидов и составили рейтинг самых "чистых" и "грязных", передает USA Today.
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Почти 98% продукции клубники содержит остатки пестицидов. Более того, свыше 40% ягод имеют в своем составе 10 и более видов пестицидов. Часть этих химикатов может способствовать возникновению рака, вызвать проблемы с репродуктивной системой, а также гормональные нарушения.
В топ самых опасных продуктов, которые содержат большое количество пестицидов попали:
- Клубника;
- Шпинат;
- Кале (кейл);
- Нектарин;
- Яблоко;
- Виноград;
- Персик;
- Вишня;
- Груша;
- Помидор;
- Сельдерей;
- Картофель.
Кроме того, исследователи составили рейтинг "самых чистых" растительных пищевых продуктов. В него вошли: сладкая кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, дыня-канталуп, цветная капуста и грейпфруты.
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