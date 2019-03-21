Клубника, яблоки и виноград: рейтинг самых ядовитых овощей и фруктов

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Рейтинг овощей и фруктов с наибольшим содержанием пестицидов
Рейтинг овощей и фруктов с наибольшим содержанием пестицидов / Фото из открытых источников

Клубнику можно считать самой опасной ягодой, ведь в ней содержится огромное количество пестицидов. На втором месте среди продуктов с вредными веществами – шпинат, а на третьем – капуста кале.

Американские ученые провели исследования продуктов питания на содержание пестицидов и составили рейтинг самых "чистых" и "грязных", передает USA Today.

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Почти 98% продукции клубники содержит остатки пестицидов. Более того, свыше 40% ягод имеют в своем составе 10 и более видов пестицидов. Часть этих химикатов может способствовать возникновению рака, вызвать проблемы с репродуктивной системой, а также гормональные нарушения.

 
Пестицидиы  что это?
Вещества, которые используются в сельском хозяйстве, садоводстве для борьбы с вредителями. Химическое соединение, которое используется для защиты растений и сельскохозяйственных продуктов, а также борьбы с переносчиками опасных заболеваний. Пестициды негативно влияют на организм человека: они становятся причиной замедления метаболизма, нарушения в работе центральной нервной системы.

В топ самых опасных продуктов, которые содержат большое количество пестицидов попали:

  1. Клубника;
  2. Шпинат;
  3. Кале (кейл);
  4. Нектарин;
  5. Яблоко;
  6. Виноград;
  7. Персик;
  8. Вишня;
  9. Груша;
  10. Помидор;
  11. Сельдерей;
  12. Картофель.

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Кроме того, исследователи составили рейтинг "самых чистых" растительных пищевых продуктов. В него вошли: сладкая кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, дыня-канталуп, цветная капуста и грейпфруты.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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