Клубника, яблоки и виноград: рейтинг самых ядовитых овощей и фруктов

Клубнику можно считать самой опасной ягодой, ведь в ней содержится огромное количество пестицидов. На втором месте среди продуктов с вредными веществами – шпинат, а на третьем – капуста кале.

Американские ученые провели исследования продуктов питания на содержание пестицидов и составили рейтинг самых "чистых" и "грязных", передает USA Today.

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Почти 98% продукции клубники содержит остатки пестицидов. Более того, свыше 40% ягод имеют в своем составе 10 и более видов пестицидов. Часть этих химикатов может способствовать возникновению рака, вызвать проблемы с репродуктивной системой, а также гормональные нарушения.

Пестицидиы – что это? Вещества, которые используются в сельском хозяйстве, садоводстве для борьбы с вредителями. Химическое соединение, которое используется для защиты растений и сельскохозяйственных продуктов, а также борьбы с переносчиками опасных заболеваний. Пестициды негативно влияют на организм человека: они становятся причиной замедления метаболизма, нарушения в работе центральной нервной системы.

В топ самых опасных продуктов, которые содержат большое количество пестицидов попали:

Клубника; Шпинат; Кале (кейл); Нектарин; Яблоко; Виноград; Персик; Вишня; Груша; Помидор; Сельдерей; Картофель.

Кроме того, исследователи составили рейтинг "самых чистых" растительных пищевых продуктов. В него вошли: сладкая кукуруза, авокадо, ананасы, капуста, лук, горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, дыня, киви, дыня-канталуп, цветная капуста и грейпфруты.

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