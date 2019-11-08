Кофе может защитить от рака печени: исследования

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Польза кофе
Польза кофе / Unsplash

Британская группа исследователей из Королевского университета обнаружила, что кофеманы имеют значительно меньшие риски заболеть раком печени.

Исследование продолжалось в Великобритании более 7,5 лет, в течение этого времени к нему было приобщено 471 779 участников, сообщает Medical Xpress.

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Оказалось, что у людей, которые любят кофе, значительно ниже риски заболеть гепатоцеллюлярной карциномой – самой распространенной формой рака печени. Хорошие новости – это касается не только кофе в зернах, но и растворимого.

Користь кави
Полезные свойства кофе

Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили дополнительные интересные факты. Например, около 75% кофеманов, которые приняли участие в исследовании, – курильщики или были ими в прошлом, употребляют больше алкоголя и имеют повышенный уровень холестерина. Однако они реже, чем те, кто не пьет кофе, имели такие хронические заболевания: как диабет, цирроз печени, камни в желчном и язвенные болезни.

Люди, которые имеют привычку пить кофе, могут считать, что эта привычка полезна для их здоровья, ведь он содержит антиоксиданты и кофеин, который может защитить от рака. Однако кофе все равно не является действенной защитой, как прекращение курения, сокращение употребления алкоголя или похудение,
– сказала ведущая автор исследования Ким Ту Тран.

Специалисты также исследовали и другие заболевания рака пищеварения, такие как рак кишечника и желудка, но им не удалось найти связи с питьем кофе.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Здоровая жизнь Онкозаболевания Профилактика заболеваний
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