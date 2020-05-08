Когда лучше заниматься сексом; утром или вечером

Кто-то привык заниматься сексом вечером и считает, что полумрак лучшее время, чтобы расслабиться. Но ученые говорят о том, что от утреннего секса вы можете получить намного больше удовольствия.

Удовольствие от секса зависит от ряда факторов — от физического здоровья и уровня либидо и психоэмоционального состояния партнеров. Но если не учитывать индивидуальные факторы, исследователи говорят, что утренний секс может принести больше удовольствия.

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Что говорят сексологи про утренний секс

Утром люди быстрее возбуждаются: как женщины, так и мужчины. В частности, у мужчин утром наблюдается самый высокий уровень тестостерона, который восстанавливается в течение ночи.



Секс может быть более чувственным утром / Фото Unsplash

Концентрация тестостерона в крови после пробуждения самая высокая. Кроме того, высокий уровень еще одного гормона – кортизола. Следовательно, мужской организм лучше подготовлен к физической активности, то ли секс, то ли тренировки,

– отмечают специалисты.

Такая же ситуация с эстрогеном, который имеет влияние на женское сексуальное желание, утром уровень эстрогена на пике. Это означает, что в утреннее время женский организм лучше подготовлен к сексу. К тому же, утром у женщин усиливается кровоток во влагалище, а это способствует лучшей чувствительности и наслаждении от секса.

Однако, что касается женщин, то стоит помнить, что возбуждение зависит от фазы менструального цикла. Как правило, женщины испытывают большее возбуждение в первой половине своего цикла (фолликулярная и овуляторная фазы), когда уровень гормонов стабилен.

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