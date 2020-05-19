Когда начнутся медицинские закупки лекарств: ответ МОЗ

В Министерстве здравоохранения ответили, что медицинские закупки препаратов по государственным программам лечения начнут вскоре, а поставку можно ожидать в конце 2020 или в 2021 году.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на традиционном утреннем брифинге, пишет Здоровье 24.

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Он отметил, что уже заканчивается утверждение нормативных документов для проведения закупок лекарственных средств за средства госбюджета 2020 года.

Степанов также раскритиковал "разбалансированность в закупках, полную неготовность и беспорядок в этом направлении", когда он пришел в Минздрав.

Это также не составленный до конца перечень медсредств с количеством и потребностью, которая необходима на закупку 2020 года... Мы увидели отсутствие нормативной базы, которую нужно было урегулировать в соответствии с законодательством. Мы разработали нормативные документы, подали на рассмотрение Кабмина, и перечень был принят. Необходимо еще принять ряд нормативных документов, которые заканчивают процедуру утверждения, и тогда начнется процедура закупки,

– отметил Максим Степанов.

Степанов напомнил, что медикаменты в Украине закупают по двум направлениям: через международные организации и через Государственное предприятие Медицинские закупки.

На закупку лекарств предусмотрено около 10 миллиардов гривен в бюджете 2020 года. Что касается медикаментов, используемых в этом году, они были закуплены на средства 2018 и 2019 годов.

Что известно о блокировании медицинских закупок? Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ранее говорила, что нынешнее руководство Минздрава затягивает закупки лекарств и медпрепаратов по государственным программам лечения. Из-за этого блокирования люди могут остаться без вакцин и необходимых препаратов. Говорится о вакцинах для проведения прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарствах для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями. В целом блокируется 38 направлений.

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