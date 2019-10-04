Когда ложиться спать, чтобы быть более умным

Нас учили не зубрить в ночь перед экзаменами, а наоборот отдыхать и ложиться спать пораньше. Кто-то прислушивался, а кто-то зубрил всю ночь. Ученые наконец ответили, когда ложиться спать, чтобы быть умным и успешным.

Ученые из Массачусетского технологического института рассказали, какие привычки нужно соблюдать, чтобы улучшить успеваемость.

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Для этого они привлекли к эксперименту 100 студентов. Оказалось, что на качество обучения влияет не только продолжительность сна, но и время, когда человек ложится спать.

В частности, если студенты ложились спать после двух часов ночи, то их успеваемость была ниже независимо от того, сколько часов они спали в сумме.

Кроме того, студенты, которые придерживались стабильного режима, имели лучшие показатели успеваемости, чем те, кто ложился всегда в разное время. Даже если они в итоге спали одинаковое количество часов.



Важно соблюдать режим сна

Также ученые обнаружили, что не так важно, сколько студент спит в ночь перед экзаменом, важнее систематически спать достаточное количество часов.

У студентов с продолжительностью сна 6,5 часов успеваемость снизилась на 50% по сравнению с теми, кто спал на час больше.

Даже нестабильная продолжительность сна (с разницей даже в полчаса из ночи в ночь) тоже снижала успешность на 45%.

Следовательно, если вы хотите запоминать информацию лучше, стоит спать 7-8 часов каждую ночь (не дольше, так как это тоже вредно). И засыпать в одно и то же время.