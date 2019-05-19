Когда можно забеременеть после родов

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Когда можно беременеть во второй раз
Когда можно беременеть во второй раз / unsplash.com

Со слов специалистов, будущим мамам стоит ждать год между рождением ребенка и новой беременностью, чтобы уменьшить риски для собственного здоровья и развития малыша.

Об этом заявила группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) и Школы Общественного здоровья Гарвардского университета, передает ВВС.

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует, что между беременностями должно пройти 24 месяца, или не менее 18-ти. Ведь очень короткие интервалы между беременностями могут спровоцировать преждевременные роды, привести к малому весу младенцев и повысить риски детской и материнской смертности.

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Сколько времени должно пройти после родов до следующей беременности? Достаточно одного года

Однако автор исследования доктор Венди Норман говорит, что так долго ждать не обязательно. Особенно, хорошие новости, пожалуй, для женщин старше 35 лет, которые часто намеренно не планируют делать промежуток между беременностями.

Это оптимальный годовой интервал – доступный для многих женщин, и на него действительно стоит идти, чтобы уменьшить риски,
– отметила она.

Ученые исследовали почти 150 000 родов в Канаде. Выяснилось, что интервал от 12 до 18 месяцев является идеальным между родами и новой беременностью.

Итоги ученых относительно срока беременности:

1. Беременность, которая началась меньше, чем через 12 месяцев после предыдущей, несет риски для женщин в любом возрасте.

2. Больший риск повторная беременность представляет для женщин старше 35 лет, в то же время, как риск для здоровья младенца наименьший, если матери от 20 до 34 лет.

3. Женщины, старше 35 лет, которые зачали ребенка через 6 месяцев после предыдущих родов, имели риск материнской смертности или вреда здоровью на уровне 1,2% (12 случаев на 1000 беременностей).

4. Промежуток в 18 месяцев между беременностями уменьшал риск материнской смертности или вреда здоровью до 0,5% (5 случаев на 1000).

5. Младшие женщины, которые забеременели через 6 месяцев после предыдущих родов, имели риск преждевременных родов на уровне 8,5%.

6. Риск преждевременных родов сокращался до 3,7%, если они ждали 18 месяцев между беременностями.

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Беременеть второй раз после родов через год

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Беременность и роды
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