Когда нужно обратиться к кардиологу: тревожные сигналы

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Когда нужно обратиться к кардиологу
Когда нужно обратиться к кардиологу / petraalliedhealth.com

Сердечно-сосудистые заболевания – это неинфекционная эпидемия современного мира. Эти болезни на ранних этапах часто протекают бессимптомно, поэтому люди обращаются к медикам слишком поздно.

Врач-гипертензиолог Этери Колесник назвала симптомы, при появлении которых нужно бежать к кардиологу.

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1. Высокое артериальное давление

Повышенное артериальное давление – это фактор риска развития таких осложнений как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Кардиолог поможет выяснить причину повышения давления и даст рекомендации по его снижению.

2. Одышка

Если раньше вы с легкостью поднимались на 10-й этаж, а теперь на 2-й уже сложно, то стоит насторожиться. Одышка или чувство нехватки воздуха при физической нагрузке – признак сердечной недостаточности, которая требует консультации кардиолога.

3. Перебои в работе сердца, ускоренный или слишком редкий пульс

Любая из этих жалоб может быть симптомом серьезного заболевания, поэтому не стоит откладывать свой визит к специалисту.

4. Головокружение и обмороки

Терять голову и сознание мы можем не только от большой любви, но также из-за аритмии, инсульта, на фоне пороков сердца, кровотечения, гипогликемии. Любое из этих состояний требует обращения за медицинской помощью.

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5. Боль в грудной клетке

Если раньше считалось, что сердце может болеть после определенного возраста, то сейчас возраст – не признак боли. Даже в самом расцвете сил человек не застрахован от стенокардии или инфаркта миокарда. Однако, боль в грудной клетке имеет множество причин, важно установить истинную.

6. Отек ног

Причин для развития отеков ног много. Кроме всем известного варикоза, это признак сердечной недостаточности, перенесенного инфаркта миокарда, пороков сердца, кардиомиопатии, побочного действия лекарств и др.

7. Высокий уровень холестерина

Он не болит, но он приводит к очень негативным последствиям – инсульт, инфаркт миокарда, импотенция. Если у вас обнаружили высокий уровень холестерина, то кардиолог посоветует, как нормализовать его.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
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