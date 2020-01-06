Когда ощущение слизи в горле представляет опасность здоровью
Без слизи в носу нормальное дыхание невозможно. Слизь выполняет множество функций для сохранения нашего носа и подготовки воздуха к дальнейшему использованию. Впрочем, иногда неприятные ощущения в горле настораживают.
Лор Анатолий Власенко рассказал, почему люди часто жалуются на неприятное ощущение слизи в горле и когда симптом может свидетельствовать про определенные заболевания.
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Стоит понимать, что по "задней стенке" слизь течет всегда, другой вопрос, что мы этого не чувствуем.
А вот чувствовать начинаем в одном из четырех случаев:
- Слизи очень много, как например, при аллергическом рините.
- Слизистая задней стенки глотки пересушена, если вместо носа дышим ртом.
- Слизистая глотки повреждена химическими веществами табачным дымом, смогом.
- Слизистая глотки повреждена забросом желудочного сока, при проблемах с желудком / пищеводом.
Следовательно, искать нужно сопутствующие симптомы, а тогда выяснять причину.
Аллергический ринит. Он сопровождается массой других симптомов, по которым может быть диагностирован. В частности, отек слизистой оболочки носа, аллергические спазмы, частое чихание и другие неприятные ощущения. Поэтому врач сразу поймет, что причина избыточной выработки слизи в наличии заболевания и определит нужное лечение.
Аллергический ринит следует лечить / Фото: Unsplash
Три другие причины, которые объединяют повреждения слизистой, при котором появляется дискомфорт даже при нормальном количестве слизи:
При нарушенном носовом дыхании проблема иногда явная, а иногда – нет. Если днем дыхание абсолютно нормальное, то человек спешит исключать из вероятных причин проблемы с дыханием. Впрочем часто впоследствии оказывается, что пациент страдает от храпа, или случается такое, что человек просыпается ночью, во рту пересохло, горло "печет" и о, чудо, нос заложен. Это может свидетельствовать о проблемах с дыханием.
При рефлюксе, забросе желудочного содержимого, характерными моментами могут быть: "першение в горле" в течение дня, кашель, особенно после еды или в горизонтальном положении, боль в горле, на утро после позднего приема пищи.
Влияние таких факторов, как табачный дым, старый неочищенный кондиционер, выхлопы соседнего завода, только усиливают неприятные ощущения.
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