Когда ощущение слизи в горле представляет опасность здоровью

Без слизи в носу нормальное дыхание невозможно. Слизь выполняет множество функций для сохранения нашего носа и подготовки воздуха к дальнейшему использованию. Впрочем, иногда неприятные ощущения в горле настораживают.

Лор Анатолий Власенко рассказал, почему люди часто жалуются на неприятное ощущение слизи в горле и когда симптом может свидетельствовать про определенные заболевания.

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Стоит понимать, что по "задней стенке" слизь течет всегда, другой вопрос, что мы этого не чувствуем.

А вот чувствовать начинаем в одном из четырех случаев:

Слизи очень много, как например, при аллергическом рините.

Слизистая задней стенки глотки пересушена, если вместо носа дышим ртом.

Слизистая глотки повреждена химическими веществами табачным дымом, смогом.

Слизистая глотки повреждена забросом желудочного сока, при проблемах с желудком / пищеводом.

Следовательно, искать нужно сопутствующие симптомы, а тогда выяснять причину.

Аллергический ринит. Он сопровождается массой других симптомов, по которым может быть диагностирован. В частности, отек слизистой оболочки носа, аллергические спазмы, частое чихание и другие неприятные ощущения. Поэтому врач сразу поймет, что причина избыточной выработки слизи в наличии заболевания и определит нужное лечение.



Аллергический ринит следует лечить / Фото: Unsplash

Три другие причины, которые объединяют повреждения слизистой, при котором появляется дискомфорт даже при нормальном количестве слизи:

При нарушенном носовом дыхании проблема иногда явная, а иногда – нет. Если днем дыхание абсолютно нормальное, то человек спешит исключать из вероятных причин проблемы с дыханием. Впрочем часто впоследствии оказывается, что пациент страдает от храпа, или случается такое, что человек просыпается ночью, во рту пересохло, горло "печет" и о, чудо, нос заложен. Это может свидетельствовать о проблемах с дыханием.

При рефлюксе, забросе желудочного содержимого, характерными моментами могут быть: "першение в горле" в течение дня, кашель, особенно после еды или в горизонтальном положении, боль в горле, на утро после позднего приема пищи.

Влияние таких факторов, как табачный дым, старый неочищенный кондиционер, выхлопы соседнего завода, только усиливают неприятные ощущения.

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