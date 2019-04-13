Когда размер имеет значение: у брутальных мужчин самые маленькие яички

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Когда размер имеет значение: у брутальных мужчин самые маленькие яички
Когда размер имеет значение: у брутальных мужчин самые маленькие яички / Unsplash

Брутальность у большинства самцов ложная и не касается продолжения рода.

К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они выяснили, что яркая внешность и атрибуты брутальности никак не влияют на способность продолжать род.

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Крупнейшие тестикулы (яички) и самые высокие шансы на рождение здорового потомства имеют "самцы с невыразительной внешностью", в то время, как брутальные мужчины с бородой этого лишены.

Это работает как с людьми, так и с приматами. Для этого исследователям пришлось изучить тестикулы у ста разных видов приматов. В рамках исследования выяснили, что животные с небольшими яичками вкладывают почти всю энергию в привлечении самок с помощью танца или других манипуляций.

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Если говорить о дикой природе, то наличие хорошей гривы может привлечь самку для спаривания гораздо быстрее. Первые исследования на эту тему проводили в 20-х годах прошлого века, и с этого времени почти ничего не изменилось.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Мужское здоровье Секс
Источник: Здоровье 24
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