Когда рождаются самые умные люди

Оказывается, что на уровень интеллекта влияет не только наследственность, но и месяц рождения ребенка. В этом убеждены ученые из Кембриджа и штата Массачусетс.

Исследователи изучили когнитивное развитие более 1,2 миллиона учеников в возрасте 6-15 лет в школах Флориды, пишет National Bureau of Economic Research.

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Оказалось, что лучшие оценки в школе получали те дети, которые родились в сентябре.

В них также были выше шансы поступить в университет и успешно получить образование в высших заведениях.



Лучшие оценки в школе получали те дети, которые родились в сентябре

Анализ данных центров заключения подростков во Флориде показал: наименее склонны оказаться за решеткой дети, которые родились в сентябре.

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