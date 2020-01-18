Когда Украина перейдет на электронные медицинские карты

Правительство активно готовится для введения второй очереди медицинской реформы в Украине до 1 апреля 2020 года. Тогда и должна заработать электронная медицинская карта пациента. К системе eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления на обследование и лечение.

"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов... Сегодня эта проблема решена", – написал в фейсбуке вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, добавив, что данные пациентов надежно защищены.

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Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации, отметил Федоров.

"Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента", – написал министр.

Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для украинцев. Например – возможность выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию онлайн.

Заметим, что систему eHealth на уровне Минздрава начали внедрять во время пребывания в должности и. о. министра Ульяны Супрун.

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