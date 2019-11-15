Когда в Украине заработает страховая медицина

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Медицинское страхование в Украине
Медицинское страхование в Украине / unsplash.com

По словам Министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в следующем году в Украине начнут внедрять страховую медицину.

Об этом она сообщила в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

На тему: О страховой медицине: лучше предотвратить болезнь, чем лечить запущенную

Скалецкая сообщила, что к 2020 году планируется вынести на обсуждение с парламентариями, правительством и украинцами дополнительную страховую модель финансирования, чтобы покрыть все необходимые потребности граждан.

 
Зоряна Скалецька
“Я сподіваюся, що в наступному році цей законопроєкт буде прийнятий, щоб ми змогли запустити пілотні програми, які будуть додатковими”.
Медицинское страхование – что это?
Это вид страхования, который защищает граждан от расходов на медицинскую помощь. Это делается за счет страховых резервов и, как правило, при наличии договора со страховой медицинской организацией. При этом человек должен платить взносы в соответствующие фонды.

Сейчас в Украине действует система добровольного медицинского страхования. Однако, эта услуга не является популярной – по последним данным, только около 6% украинцев имеют соответствующие полисы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Медицина
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