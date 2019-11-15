Когда в Украине заработает страховая медицина
По словам Министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в следующем году в Украине начнут внедрять страховую медицину.
Об этом она сообщила в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.
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Скалецкая сообщила, что к 2020 году планируется вынести на обсуждение с парламентариями, правительством и украинцами дополнительную страховую модель финансирования, чтобы покрыть все необходимые потребности граждан.
Сейчас в Украине действует система добровольного медицинского страхования. Однако, эта услуга не является популярной – по последним данным, только около 6% украинцев имеют соответствующие полисы.
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